《百想》提名︱玄彬宋慧喬爭影帝后　朴寶劍IU大熱角逐視帝后

韓國演藝界年度盛事《第61屆百想藝術大賞》將於下月5日舉行，今日（7日）主辦透過官網公布電影及電視部門各項提名。

電視劇方面，男神朴寶劍與女歌手IU合演的《苦盡柑來遇見你》近期大熱，有份競逐「最佳作品獎」，勁敵包括《背著善宰跑》、《玉氏夫人傳》、《如此親密的背叛者》及《重症外傷中心》。《苦》劇合共8項提名，是電視部門中獲最多提名的作品，其次是獲得6項提名的《如》劇，而《外》與《背》劇各有5項提名。

視帝入圍名單包括朴寶劍、《背》劇的邊佑錫、《重》劇的朱智勛、《或好或壞的東載》李浚赫，以及《如》劇的韓石圭。視后候選者包括IU，《好搭檔》張娜拉、《無聲蛙鳴》高旻示、《正年》金泰璃與《背》劇的金惠允。

電影部門方面，影帝候選人包括主演《哈爾濱》的玄彬、《終極對弈》李炳憲、《晨海的海鷗》尹柱相、《男航女機師》趙正錫及《HANDSOME GUYS》李熙俊。影后入圍名單則包括《戀愛大都會》金高恩、《黑修女們》宋慧喬、《左輪手槍》全度妍、《私密背叛》金琴順，以及《破。鏡。慾》的趙汝貞 。此外，丁海寅與林智妍分別憑韓片《躁底師兄2行刑師》及《左輪手槍》爭最佳男女配角，而惠利憑韓片《十卜你應援團》入圍最佳女新人。