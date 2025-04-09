Blake Lively拍分娩戲益好友接生　演員反駁篤爆講大話

美國女星Blake Lively與美國男星兼導演Justin Baldoni合作電影《痛愛完成式》（It Ends With Us）後鬧翻，女方入稟指控於片場被對方性騷擾以及事後抹黑，男方則反入稟指控女方與影星老公賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）及爆料傳媒誹謗，而早前Blake投訴拍攝片中分娩戲時，Justin特登找來演員好友Adam Mondschein飾演婦產科醫生為她接生。

據Blake向法庭提交的投訴書中稱那場分娩戲是違規，她的代表律師於聲明中表示：「Lively女士認為，選擇Baldoni先生的朋友來扮演這個親密的角色，在分娩場景中，演員的臉和手與她幾乎裸露的生殖器非常接近，這具有侵犯性和羞辱性。」而Blake更形容當時拍攝現場「混亂、擁擠」，並完全缺乏拍攝裸戲的業界標準保護。導演Baldoni亦沒有關閉片場，讓非必要工作人員通過，而她胸部以下部分裸體，雙腿張開，只有一小塊布遮住她的下體。

被Blake扯落水的「醫生」Adam Mondschein即向傳媒發聲明反駁Blake的言論，他說：「我不想猜測Lively女士在投訴中提到我的動機。不用說，我與她共事的經歷與她在訴訟中描述的截然不同。」而他更指拍攝時Blake穿了一件病人服、黑色短褲和覆蓋軀幹的「假肚」。拍攝時Blake亦一直沒有投訴或表達自己不安因為沒有不正常或不恰當的事情發生，整個拍攝過去具專業性。Adam於聲明中亦表明若需要的話他願意出庭作證講出真相。

另方面，之前有傳樂壇天后好友Taylor Swift因不滿被Blake「擺上枱」而與她關係決裂，不過近日有指Blake已向Taylor道歉，Taylor亦已接受了她的道歉，重拾昔日友誼。