謝安琪張繼聰尖沙咀busking閃到盲　再搵阿女Jam歌

歌手謝安琪（Kay）近日，他們在社交平台分享出一條影片，並寫道「在這最熟悉的海旁，重新唱起我們的《成婚破浪》，我們婚姻裏最浪漫的部份，從來都不是那些驚濤駭浪，而是你眼裏不曾改變的專注，也是你提起結他靜待我身旁彈奏的和弦，婚姻是甚麼？或許就是再20年後，我們依然能，在平常日子裏，在對方眼裏，在音樂裏，找到當初那個，願意為彼此而勇往直前的自己#成婚破浪 #KayTse20th」。

從片段中可見，兩人身處海旁，Kay手持咪高峰演唱歌曲《成婚破浪》，張繼聰則彈著吉他為太太伴奏，兩人一邊演繹歌曲一邊深情凝視對方，整個畫面充滿粉紅色泡泡，片段引起很多網友大讚Kay的歌喉，亦留言兩人之間十分甜蜜。

晚上再分享她在屋企重新演繹電影《4拍口家族》主題曲《If I Don't Remember》，今次除了阿聰彈結他，女兒張靖（Kakaball）更負責打鼓，一家三口在家夾band唱歌，相當溫馨。期間愛犬更亂入搞搞震，纒擾住彈結他的阿聰，相當有家庭feel。

Kay在屋企組成這隊溫馨的「Band 4」表示：「從電影走到生活，從舞台回到我們家客廳，最動人的演出，從來不在乎地點，因為生命中最珍貴的旋律，都在日常裏循環播放，去到邊，邊度就係舞台。」她又感謝女兒和老公陪伴和參與：「看見女兒Kakaball的鼓棒，每下認真地敲擊；張先生溫柔的木結他和弦，對來說，你們都是我最好的樂手，謝謝音樂，讓把我們平凡的日子，編成了一首又一首不平凡的小詩。」