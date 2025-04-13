劉沛蘅同洪永立分手唔使再捱窮　搬無敵海景豪宅過新生活

藝人劉沛蘅（Hillary）曾與洪卓立（Ken）拍拖，兩人愛得甜蜜，更一度發展到同居關係，但2人在前年11月突然宣布分手，Hillary分手後不時相約好友去旅行，又寄情於工作，生活充實。出身富貴的她早前搬了新屋，近日就拍片分享新屋環境：「在新家生活兩個月了，來一個小小的home tour。東西愈來愈多，感覺也愈來愈接近我理想的家😙自從有了自己的家，每天都自願性做家務😆也習慣了定期買花插花點綴我的客廳。沒甚麼事就留在家裏看日落，偶爾下廚煮一些自己喜歡的（邪惡）食物😂這樣的生活簡單但快樂❤️」

片中所見，Hillary的新屋裝修簡約舒適，以木製傢俬為主，客廳擺放了一張棕色梳化及長形木茶几，再鋪上地氈，大露台更可盡覽無敵海景，而角落就擺放了鮮花、香薰蠟燭等，可見她花了不少心思布置。而飯廳就有一張圓形餐枱，廚房設備一應俱全，浴室亦可望窗外海景，至於睡房就擺放了一張雙人床，劉沛蘅將床鋪、化妝品、香水等等都整理得井井有條，十分整潔！

Hillary出道時有「模界薛凱琪」之稱，是熊黛林及Angelababy（楊穎）的同門小師妹，她曾以「狄以達女友」的身份為人熟悉，據知兩人曾拍拖4年，狄以達更一度搬入女友在何文田的豪宅同居半年，直至2014年正式分手。2022年年初Hillary與洪卓立公開戀情，2人不時在社交平台放閃，又一起去旅行，以情侶檔出席活動，更有指原本家底豐厚、家住何文田豪宅的Hillary為愛搬到男友住的舊樓同居，相當甜蜜，可惜兩人拍拖未夠2年就分手收場。