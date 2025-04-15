新光借黃埔還魂李居明望打造小紅館　田啟文爆周星馳新片進度

擁有52年的新光戲院上月正式完成歷史任務光榮結業，新光戲院大劇場主席李居明早前就表示新光將會在剛結業的嘉禾黃埔重啟。李居明今日（14）在黃埔舉行簽約儀式，好友薛家燕及田啟文等則以嘉賓身份到場支持。

李居明表示一早已喜歡黃埔，直言這地方人傑地靈，並正式宣布6月中會成立「新光黃埔」，除了電影院外，亦希望打造「小紅館」，至於租金方面則不便透露。他表示新光完結後播了兩粒種子，第一粒就是「新光黃埔」，而另一粒則是於西九上演《粵劇特朗普3.0》，又指到時會加入「澤肥斯基」一角。薛家燕表示一直很敬佩李居明大師，「新光黃埔」的成立是造福演藝、樂壇和觀眾。田啟文高興指電影業今次是「止跌」，會開始回升及見到曙光。

李居明與薛家燕齊齊受訪，李居明指「新光黃埔」的4間戲院，主要供電影和音樂表演，粵劇則繼續於西九戲曲中心上演。表示場地會支持新進導演放映作品讓大家可認識他們，亦期望可拉近演藝界老中青，令大家團結。至於音樂方面則希望打造「小紅館」，給予歌手演出場地，雖然頭炮未定，但傾向讓《中年好聲音》歌手開個人騷，又表示會培養棟篤笑人才。另表示會成立基金，每年會注資100萬，用以替在「新光黃埔」上映的電影作宣傳費用，並透露已十套內地劇團的粵劇電影已剪好，屆時會上映。家燕姐則大讚李居明是「為民請命」，認同歌手需要更多演出經驗。

藝人田啟文談到導演王晶日前狠批姜濤，田啟文坦言該言論對後輩來說是殘酷了點，但笑言未知王晶是否在曲線鼓勵對方：「唔知晶哥係咪用一種極限思維去鼓勵一個後起之秀，都有可能。」對於該言論引來批評，他相信一定會有人支持，亦應給予空間年輕人，認為王晶那麼多年的修為亦不會介意別人批評：「或者佢用心良苦做個反面教材令後生仔做好啲，唔做好啲好多前輩會話你哋，我希望佢係呢個出發點。」他覺得以對方身份，這些措詞確是不理想，不過還是留待對方自己解釋比較好。

另提到周星馳正開拍電影《少林女足》，他表示已在深圳拍攝了一個月，現在已進入軌道，又透露演員方面有迪麗熱巴及自薦的蔡思貝等，但笑指未有找他演出：「佢淨係叫我幫佢搵電話，大家咁熟唔講呢啲，佢要搵嘅就會搵。」他表示很期待跟對方再次合作，但笑言或要等對方65歲時才有機會，因星爺3年才拍一部電影。