《挪亞：滅世啟示》前童星離奇死亡終年24歲　警方表示有可疑

曾參演史詩式鉅製《挪亞：滅世啟示》（Noah）的美國前童星Sophie Nyweide於上周一（14日）被發現陳屍在內布拉斯加州Bennington一河畔旁，終年24歲。

據當地警方指Sophie的屍體於14日凌晨4時被發現，警方與救護人員到場後證實她已死亡，警方就她的死亡而已展開調查，不排除是被殺。據知她的屍體被發現在一個用樹木搭建的臨時棚屋附近。有指Sophie死時與一名男子在一起，而警方已找到該名男子協助調查，警方表示他沒有可疑。另有指Sophie死前曾與幾名人士在一起，警方目前已嘗試聯絡他們落口供。Sophie母親之前受訪透露女兒染上毒癮。

Sophie 6歲入行從影以來演過12部影視作品，其中包括與女星謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）合演溫情片《An Invisible Sign》、與妮歌潔曼（Nicole Kidman）合演的《珍愛姐妹情》（Margot at the Wedding）以及與羅素高爾（Russell Crowe）、愛瑪沃森（Emma Watson）合演的《挪亞：滅世啟示》等。