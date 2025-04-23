張敬軒唔止似白雪公主　最得人驚同蔡琴撞樣

歌手張敬軒今日（23日）以代言人身份現身紅磡出席品牌發布會，受訪時，他透露休息期間一直籌備今年的新Project，指自己通常在4、5月出動。

早前他拍攝白雪公主影片大獲好評，他指自己是抱住玩的心態，就像提早過萬聖節。問到他認為自己像不像該真人版女演員，他大爆：「我扮完之後都嚇一嚇，真係有種餅印樣，但係我覺得最得人驚，就係再望真啲就似蔡琴。」亦指不介意被網民指撞樣其他人，笑稱自己撞樣過好多女演員，幸好全都是美女。

對於Tyson Yoshi曾稱軒仔出了歌自己才出，軒仔笑指對方敬老，雖然在華人社會論資排輩或者講禮貌是很多人喜歡的事，但他不想自己這麼快上升輩份。提到「軒公」這稱呼，他笑指當初為頻道改名「軒公敲碗」是整盅形式，點知整盅到自己，個個都叫自己軒公，都係perfer大家叫軒仔，所以對新一代歌手而言，不想同大家有種好輩分的感覺，更搞笑道：「Tyson哥出歌先。」

另外，軒仔更讚Tyson Yoshi是具前瞻性的歌手，好知道自己做緊乜，尤其《1994》MV好抌本好有心，攞部名牌車去爆，令他感嘆新一代真的不一樣，出手不凡。而他亦指秋生認識了Tyson很久，亦很喜歡他，可能是當時飲酒才不太記得。

問到軒仔最近是否有情緒波動，他指去年和今年都有重要的人離開，最近休息時夢回故人，所以有少少離愁別緒的心情，依家會好好處理自己情緒，向別人傾訴或者畀時間自己消化，又可以與朋友去做義工，覺得將對故人的思念轉換成一種好能量給自己，把握活在當下的時間。

而有關早前他亮相街頭Busking被指騎劫現場，他直言不知道謝霆鋒會Online出現，早知就不會去，亦不知當時有記者在場，之後都會照去支持對方，不過會再小心點，亦不會自己一人前去。