張繼聰首度參與籌備金像獎　自爆家中增添新成員

《第43屆香港電影金像獎頒獎禮》於本月27日舉行，今日（25日）香港電影金像獎協會主席爾冬陞聯同與一眾董事局成員及頒獎嘉賓進行拜神。

張繼聰透露今年加入董事局，首次參與籌備金像獎，面對不少挑戰：「最難係要傾贊助，因為大氣候唔好，搵贊助都困難。」他指多得前輩們指導，自己也是向他們學習，大讚他們有魄力，並希望能拉攏新一代入會。張繼聰續指自己早前已接棒余安安，成為演藝人協會的秘書長，並更場邀請同場的何啟華（Dee）與魏浚笙（Jeffrey）入會，Dee即時自薦斟茶遞水，Jeffrey揚言義不容辭，問到兩人可有時間幫手？張繼聰笑言：「冇人可以話冇時間，因為連最忙嘅古天樂都參與。」

另外，張繼聰在社交網自爆家中增添新成員，領養了一隻狗狗，他說：「佢係我哋屋企第4隻狗，全部都係領養，尋日第一日到屋企，因為面對新環境，佢全晚唔睡又瀨咗4次尿，我同太太要抹地，都冇覺好瞓，不過太太好叻，好似照顧小朋友咁照顧佢。」

至於Jeffrey前日（23日）迎來27歲生日，他表示生日當天發燒，但仍要開工拍戲，幸獲劇組為他慶祝，令他很有家的感覺，又爆有朋友送消毒衣櫃給他當禮物，講到生日願望。他希望大家平安開心及身體健康。

現場見Dee頸上貼上膠布，他解釋是刮鬍子時刮傷，但笑言不介意被寫是「咖哩雞」：「隊友成日鬧我冇新聞。」提到有指成員吳保錡因負面新聞多，被公司下「封口令」。他否認：「冇咁嘅事！之前夠話公司有雪櫃，都未見過。（有冇受保錡拖累令ERROR工作減少？）係少咗，但唔關佢事，只係好多工作製作延期。」提到姜濤被王晶批評，問有否關心對方？他直言：「佢有好多隊友關心，佢OK，呢啲事係必經同需要承受。（有冇貼士畀佢？）冇，因為我都唔係做得好。」

此外，爾冬陞對於頒獎禮當日的落雨安排，他表示不會改變紅地氈的場地，已安排透明雨傘給嘉賓，若遇上暴雨的話則會取消行紅地氈環節，又透露頒獎禮會在晚上七點半至十點半進行，講到去年頒發「最佳電影」時，礙於時間關係，得獎者致詞時直播中斷，他言沒辦法，因電視台有時限，今年會將完整版放上網，預計網上短視頻點擊逾5,000萬，又爆有神祕嘉賓頒發大獎。