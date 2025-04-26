王祖藍歎砂鍋粥憶亡父點滴：阿爸成日捉啲蟹返嚟煲

由王祖藍擔任主持的無綫節目《一條麻甩在汕頭》播出的第八集，他將再次接受挑戰，用潮汕話買地道小吃，包括反沙番薯芋頭、無米粿、鱟粿、橄欖油甘甘蔗汁，及酸菜豬肚湯。

一向有語言天分的祖藍瞬間買好鱟粿、無米粿，而「無米粿」更是經現場街坊集體大聲提水後、祖藍才得悉潮汕話正宗讀音，場面有趣。一路成功過關斬將的祖藍，最後被酸菜豬肚湯考起，幸好有「路過」的可愛小妹「助攻」，才成功完成整項挑戰。雖然挑戰圓滿結束，但當他找來兩名小朋友為他的潮汕話評分時，五分滿分卻只得到兩至三分的分數。

此外，祖藍還大歎了潮汕必食海鮮砂鍋粥，他先到魚市場揀海鮮，包括蟹、鮑魚、蟶子等，之後再經廚師炮製成馳名砂鍋粥及各款小炒。品嚐砂鍋粥時，他忍不住憶起小時候與亡父的溫馨點滴：「我最鍾意飲蟹粥，我細細個阿爸成日捉啲蟹返嚟煲！相比香港嘅粥，呢個粥嘅湯味比較重，同埋冇咁爛，湯底鮮味唔同，呢個粥係食湯底嘅味。」

砂鍋粥店的老闆還大方分享了製作小貼士，用鮑魚殼煮湯能增加鮮味，正宗的砂鍋粥更要用生米煮。最後祖藍去到華僑新村步行街一間賣非物質文化遺產的漆扇店，該批漆扇上寫滿潮汕話，其中一句「愛老婆要刻苦」更令祖藍極之認同。