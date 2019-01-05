新盤部署：凱滙第3輪銷售　買家陸續到場

信和置業(00083)等觀塘凱滙第二期周六(5日)進行第3輪銷售，推出118伙。早上9時半所見，買家登記報到時段展開，陸續有買家到場等揀樓，氣氛熱鬧。



另外，信和多位高層，包括該公司副主席黃永光、聯席集團董事楊文及聯席董事田兆源均有現身售樓處督師。



是次推出單位集中5號價單，售價調高1至2%，折實平均呎價21,168元。其中，入場單位為5座16樓B室，實用面積333方呎，扣除最高20.5%優惠，折實售價逾715.57萬元，折實呎價21,489元。



發展商早前指，項目兩期累沽出1,385伙，佔推售單位近98%，套現逾168億元，平均每伙售價逾1,200萬元。

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