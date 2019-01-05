業主趕農曆新年前沽貨　富雅花園降價50萬元成交

中原地產北角城市分行區域營業董事林龍南透露，北角富雅花園金柏閣中層C室，實用面積446方呎，建築面積530方呎，兩房間隔，向西北，原叫價700萬港元，放盤約1個月，獲多組客人還價，原業主擬在農曆新年前沽出物業，最終減價至650萬元易手，實用呎價14,574元。



原業主於2000年3月以179萬元買入上址，持貨18年，帳面獲利471萬元，升值2.6倍。

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