富衛人壽遭證監會罰款240萬元

富衛人壽保險(百慕達)因未有遵守《證監會強積金產品守則》及《基金經理操守準則》對關鍵人員所訂的要求，遭香港證監會譴責及罰款240萬元。



證監會發現，富衛人壽未有時刻確保有至少兩名關鍵人員，具備最少5年管理退休基金或公眾基金的投資經驗。



具體而言，由2012年12月至2016年11月，富衛人壽僅有一名關鍵人員符合最低投資經驗要求。富衛人壽是在強制性公積金計劃管理局於2017年1月作出查詢後，才發現其並無足夠關鍵人員。



富衛發言人回覆《東網》查詢指，公司接受監管機構的譴責及罰款，現已採取各項解決措施，包括委聘獨立核數師檢視內部監控工作、在委任及監察關鍵人員方面訂立書面政策及程序，以確保往後時刻符合監管規定。

－－－－－－

瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】https://hk.on.cc/fea/review2018/



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/