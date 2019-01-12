標普：倘美國政府再關門兩周　經濟成本將超越建圍牆

標普全球評級發表報告指，如果美國聯邦政府繼續關門超過兩周，經濟成本將達到60億美元，超越總統特朗普提議興建美墨邊境圍牆的預算(約57億美元)。



事實上，美國政府局部停擺已經持續了21天，美國國會參議院因周末即將到來而休會，意味着國會關於政府融資法案的僵局將持續下去，聯邦政府關門的持續天數勢創歷史紀錄最長。標普估計，截至周五，美國經濟已因為政府關門而損失了36億美元。



標普首席美國經濟師Beth Ann Bovino表示，「估計美國政府每周因關門而損失12億美元的季度實質GDP(國內生產總值)。這對於全球經濟來說似乎微不足道，但對於那些(美國)員工來說意義重大，他們要支付家庭成本。」

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