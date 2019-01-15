首個虛擬保險牌照獲批　將以AI分析數據提供產品

首個經快速道的虛擬保險牌照已經發出，保險業監管局主席鄭慕智指出，當局已經成立一支完善團隊，以便未來批出更多相關牌照，同時擔當監管業界的責任。



他表示，保險業界可透過發展「保險科技(InsurTech)」推動業務，當局亦積極與相關的科技公司接洽，如與數碼港維持緊密合作關係，以便協助保險公司將業務結合科技一併發展。



首間經快速通道發牌的本地保險初創企業保泰人壽(Bowtie)創辦人顏耀輝指，公司將主力以人工智能(AI)分析客戶數據，提供相應產品。由於公司不徵收額外佣金，故能提供較便宜的保險產品，目前難詳細透露產品種類，但自願醫保計劃絕對為公司核心產品之一。



香港個人資料私隱公署副個人資料私隱專員林植廷提醒，保險業轉去網絡平台發展，意味業界應更關注如何妥善保管客人資料。



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