投資動向：狗年贏輸家大檢閱

還有不足10天就到農曆新年！送狗迎豬，回顧狗年港股先升後跌，不少熱炒板塊都「走晒樣」，股民恨不得快快過新年轉個好運！



先盤點一下狗年港股表現，恒指在狗年立春前的數天，即2018年1月29日見33,484點歷史高位，便反覆回落，至10月見低位24,540點後才回穩。以現水平計，恒指仍較狗年初的高位蒸發7,000點，真是「有頭威，冇尾陣」！

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●汽車醫藥手機設備當災

截至今年1月21日，在藍籌股中，狗年表現最差的五大股份，為瑞聲科技(02018)、吉利汽車(00175)、舜宇光學(02382)、中國生物製藥(01177)及石藥集團(01093)。



事實上，論板塊，幾大熱門股類在狗年呈「雞飛狗走」之勢，包括汽車股、醫藥股和手機設備股。汽車股中，藍籌股吉利汽車可謂「表表者」，股價由2017年底高位29.8元，反覆回落至近日低位僅10.08元，累跌幅度逾六成，其他汽車股亦普遍由高位累跌五至六成。



醫藥股同遭滑鐵盧！中生製藥及石藥股價均由年內的高位累跌逾六成，主要是受到內地藥品採購政策變化拖累。由於降低醫療費用，推動醫療改革是國策重點，預計豬年醫藥行業仍然處於艱難期，企業要推陳出新，提升競爭力，才能突圍而出。因此，豬年能跑贏大市的醫藥股，必為長線投資者的至愛，可謂有危亦有機！



另一個狗年慘淡收場的板塊，乃手機設備股。先有全球手機市場飽和迹象，後有中美貿易戰的打擊，去年末季就連全球第一大智能手機製造商──蘋果公司(Apple Inc.)亦要下調季度盈利預測，變相發出盈利警告，顯示行業正吹淡風。本港手機設備股一來本身估值過高，二來要面對行業不景氣所引發的重估潮，雙重沽壓之下，股價亦顯著調整。

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●公用股靠避險功能跑贏

Apple現價動態計市盈率不足13倍，而瑞聲科技及舜宇光學2019年預測市盈率仍分別達12倍及24倍。鑑於Apple未來12個月的盈利展望仍有下調風險，變相亦限制了瑞聲及舜宇的反彈動力。展望豬年，行業轉機離不開5G發展，惟最快料於第3季末或第4季才有商用設備推出市場，有待2020年，行業才有望真正擺脫調整期。



由於狗年環球股市風雨飄搖，資金尋求避險之所，故公用股反而成為跌市奇葩！中華煤氣(00003)成為散戶至愛，股價由2018年約14元水平反覆升至近日高位，見17.14元，計及6月除淨的十送一紅股及末期息每股0.23元，以及在9月除淨的中期息每股0.12元，年回報率超過三成，成為狗年最佳表現藍籌。



表現僅次於煤氣的藍籌股有屬於大半隻公用股的領展房產基金(00823)，其基金單位價格由10月低位69.5元升至近日高位83.5元，近兩次股息除淨合共約2.58元，皆屬狗年財息兼收的佳選！



國企指數中，狗年表現最佳的成分股同樣是大半隻公用股，從事東江水業務的粵海投資(00270)，股價由去年初10元水平，反覆升至近日高位15.84元，公司在去年6月及10月派息除淨合共每股0.5元，長揸這類股，狗年大豐收。

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●特朗普犯太歲 諸事不順累市

狗年在投資市場一個最應驗的預測，就是美國總統特朗普！因特朗普生肖屬狗，本命年命犯太歲，諸事不順。不但在中期選舉輸掉穩控國會的優勢，美股「特式升市」(Trump Rally)亦無以為繼，及後更震盪連連，帶來「特朗普冧市」(Trump Dump)，臨近年尾又在國會撥款問題上令政府停擺。



再看香港知名的券商風水指數，其預測狗年恒指呈「高低高」的V字形走勢，基本上，上半年算是估得中。不過，其預計去年7月後恒指會見底回升，到年末會反彈並以正增長收報，且恒指更會超越前一年的表現，再創新高云云，結果卻是大相徑庭。若然去年7月入市博V彈，最多可輸4,000多點。

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●風水測市有得有失

至於板塊方面，風水報告預測醫藥、消費及造紙股為首選，電訊、科技及公用股表現不錯，且冬季表現更好，並料銀行及金融股較淡，汽車股及機械股跑輸大市。



如今看來，相關預測是有得有失。首先，醫藥股若然由年頭持貨至年尾，這刻都幾閉翳，單看兩隻藍籌醫藥股，現價較去年高位蒸發一半有多。至於公用股，確是表現較強，但消費及造紙股表現未見得突出。不過，汽車股確實是跑輸大市。總體而言，板塊預測應驗參半。所以，風水預測這回事，可以參考，但不可盡信。



過去兩年分別為「雞」「犬」之年，股市「雞犬皆升」的憧憬確曾在去年初給予股民希望，但其後連跌三季且跌勢加速，恒指更跌進技術性熊市，可見「雞犬皆升」並沒有實現，年頭板塊升得愈勁，年中以後跌得愈急，可謂「雞飛狗走」﹗股民不懂走貨的話，狗年可說是身心受創！

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●豬年開局要睇貿談

歸根究柢，失準在於沒料到貿易戰的出現和發展，亦沒有料到美企盈利有見頂回落迹象，以及美國政府停擺等，總之人算不如天算！



展望豬年，想準確預測港股走勢，當然不少得對中美貿易戰的分析。以去年12月初計起90日期限，即今年2月底3月初前，雙方談判應有結果。基本上，去年末季以來美股及美元轉弱，以至美國政府停擺，於談判中均對中國有利。



另一方面，中國在元旦不久即宣布全面降準放水1.5萬億元人民幣，並擬推出刺激消費措施，大幅減免微小企業稅款，全面穩定經濟增長，這無疑有助穩定投資信心。



理論上，A股回穩，港股亦有望受惠。但變數是，資金持續北上流入A股，反而南來港股的資金流今非昔比，在A股「吸水」期間，資金分流效應下，會否持續打擊港股走勢，投資者不得不注視有關情況。



東方產經專欄作者 錢修

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