孖妹S檔案：「中國巴菲特」力撐A股望扭轉乾坤

眨吓眼又過農曆新年，孖妹預祝各位股民財源滾滾來！風水專家為你度定上班吉日，我哋當然都要為你搵入市吉時啦。翻查A股過去十年新春開市後十個交易日嘅累計表現，發現當中有九年上升，新春開市即追入，咪不得了？今次有請被譽為「中國巴菲特」嘅李馳、熟悉國情嘅基金經理及專業散戶，為今年A股把脈。A股有運行，港股多數唔會差，所以係時候審時度勢啦！



李：「中國巴菲特」、深圳市同威投資管理公司總經理 李馳



黃：駿利亨德森中國股票基金經理 黃美玲



鄔：亞洲金融風險主席 鄔思彥



盧：內地散戶 盧政



蔡：內地散戶 蔡先生



●投資時機：目前不妨作出長期部署



彩兒：過去十年，A股有九年在新春後十個交易日累計都錄升幅，2009年那次更升逾16%。另計新春開市後一個月，十年來都有八年升市，2015年那次更升逾12%。2月11日即年初七，A股就開市，今年A股新春過後會有小陽春嗎？



蔡：我覺得會！因新年前夕，A股淡靜，入市意欲低，投資者等過年後才重新部署，屆時成交會急增，A股有機會轉強。我估計今年A股有望升至3,500點。



鄔：之前A股率先下跌，我認為它已觸底，雖然短線仍波動，但中線會向上，望年內升3至4%。刺激A股向上的好消息包括中美貿易糾紛有緩和迹象；另美國聯儲局加息步伐放慢，令美元及人民幣息差收窄，內地走資情況有改善。不過，穩中有憂，中國經濟增長放緩，2018年GDP增長僅6.6%，創28年以來新低，出口及工業最受累。



盧：我也認為A股長線向上，估計滬綜指一年後可飆至3,000點。因撇除經濟好壞，單憑通脹加劇，應足夠推升A股。但也要留意中國經濟放緩速度，若非過快，2019年A股表現會比2018年好，不會大跌，以震盪市為主。



Kitty：能否再確實預測A股最低位，好讓我撈貨？



李：猜A股何時觸底，意義不大。



Kitty：李馳大師你看好A股嗎？



李：A股短期走勢難判斷，但長期看，現在肯定是處於低水平。而2019年全年，預計A股會向上，因估值已極低；稍有改善就會超出大家的預期。



目前就是長期布局的好時機，好公司的走勢有時跟指數並不同步。但投資勿借貸，並做好長線部署。風險承受能力低的投資者，宜定期定額配置一部分指數基金。



黃：選股時，我會特別留意其現金流及資產負債表，不會投資靠借貸維持業務增長的公司。然而，不少中國企業負債多，幸好中國目前並非通縮，所以企業未有被銀行call loan（要求提早還款）的風險。



●經濟前景：華仍擁有核心競爭力



李：對於今年中國經濟，我認為正觸底企穩。上半年，在高基數背景及政策影響滯後的原因下，經濟未有太大動力；在後半年，經濟托底政策作用開始發力，經濟將漸企穩，主要是靠投資托底，消費拉動，出口則會較差。



另我不太擔心硬着陸，目前完全是正常的增速回落，過去的發展模式及高增速顯然不可持續，回落到5至6%區間都是比較正常。中國的製造業基礎，以及新經濟的發展勢頭，還是非常有韌性，就像一家公司一樣，核心競爭力還在，只是短期需要休息。



彩兒：中央不斷放水，長線可提振中國經濟嗎？



李：目前並非真正的放水，主要是對過去嚴控信用的調整，改善融資環境；貨幣投放量其實不大，看M1、M2增速都較正常；現在主要問題是需求不足，企業減少投資，居民減少支出，從政策角度有必要作適度逆周期調節。



Kitty：你預計2019年會繼續有刺激政策嗎？



李：刺激政策應該有持續性，料逆周期調節至經濟企穩。



彩兒：當中降存款準備金率、央行票據互換工具（CBS）、減稅等政策，哪樣較有效？



李：降準是改善資金及融資環境，減稅是提振需求，後者作用會大一些。



盧：我也認同中國會適度推出刺激經濟政策，所以經濟不會太差。



鄔：除了降準、減稅、扶持中小企，中央更積極發展大灣區、長三角及雄安等經濟區，都有助拉動經濟。中證監換帥，憧憬金融市場進一步開放，引進更多資金入市，豐富期貨及衍生品工具等，亦可望推動A股向上。



蔡：我料今年人行會續放水，次數會比去年多。



●看好板塊：保險及消費蓄勢待發



盧：去年A股表現差，用反向操作較易賺。今年則要小心選股。目前個人組合內多數是現金。



蔡：我準備All-in股票！



Kitty：好勇！那你們看好哪些板塊？



李：保險及消費。保險業增長潛力很好，但因其金融屬性，導致估值極低。另方面，其有消費元素，而消費品符合目前嘅剛性需求，會誕生最多「長牛」公司的行業。



黃：隨着消費者財富增長，人均收入上升，內地消費市場擴充，我看好內需板塊，包括必需品及非必需品消費，以至醫療保健及金融服務等。雖然市民消費意欲都受中美貿易戰等外圍不明朗因素影響，但相比其他板塊，內需板塊防守性較強。



鄔：我看好逆周期醫藥股。市況差可不炒股，但生病總要看醫生，所以醫藥股在2018年逆市向上，並錄雙位數回報。面對人口老化，醫藥保健需求增，醫藥股股價有望繼續向上。



鄔：我就看好中國新能源汽車，因政府不斷加大產業鏈投資，亦推補貼政策，料新能源汽車會逐漸取代傳統燃油汽車。美國電動車生產商Tesla也要在中國設廠，在逢勃的中國電動車市場分一杯羹，便可知一二。另外，受惠新區開發項目，未來基建股也會炒上。



Kitty：5G概念股值博嗎？



蔡：我不建議追入，因股價已被炒高。



●內房走勢：銷售出色估值或提升



Kitty：近年，不少港人買內地樓，你們如何看當地樓價？

鄔：據悉內地人超過七成財富來自物業，所以內地樓市應不容許有大升或大跌，另見內地地產高息債都挺受歡迎，所以地產股應有支持。



黃：我管理的基金沒有持內房股。



蔡：我的投資組合於2018年錄帳面虧蝕，當中內房股蝕不少。但我仍看好內房股，包括陽光城（000671.SZ）及中南建設（000961.SZ），料股價會續反彈，因內房入帳以樓宇落成並交樓為準，而房企通常預售樓花，故業績相對滯後一至兩年，而過去兩年，樓價炒上，大中型內房銷售額有良好表現，料在未來估值中反映。



盧：我看好內險、券商，以至5G概念及新能源板塊。看淡蘋果公司概念股，因美國打壓華為，或令部分中國人杯葛美國貨，蘋果公司在中國的銷量已大減。另外，蘋果公司訂單大減，供應商生意下挫，所以要找其他品牌合作，獲取新訂單才行。



●外圍風險：貿戰短期恐難達共識



Kitty：你覺得中美貿易戰最終會停火嗎？



李：談判應該會有結果，但非一勞永逸。貿易衝突始終是長期問題，在關鍵問題上，短期內難有共識。



盧：我則不擔心中美貿易戰，因為中美終會達成共識，美國要求中國妥協的範疇都跟中國改革開放進程一致，有助改善國家管治及營運模式。



彩兒：年內會否有大跌市？



鄔：不！2018年有「灰犀牛」，即市場知悉但不理的巨大風險，包括聯儲局加快加息步伐，及中美貿易戰的負面影響，才令全球股市下跌。但今年面對中國經濟放緩，投資者的危機意識明顯提升，再沒有「灰犀牛」。另料不會有黑天鵝，即沒有料到的突發事件出現，所以未有過分擔心A股前景。



Kitty：還有其他金融風險需要留神？



鄔：美國企業槓桿貸款多，或影響全球資金流。所以，投資者宜分散風險，股票於投資組合佔比不應多過一成。另可買入美元及加元，因美國加息，且美元有避險作用，令美元受追捧而升值。相反，人民幣將緩慢下跌，刺激經濟發展。

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