御峰理財：孖展炒股需注意風險

御峰理財研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，在網上看到一篇文章，作者指某房託股表現亮麗，稱股民若果一早跑到證券做孖展，槓大3至4倍本金買貨，現時不只享受槓桿的樂趣，回報更勝樓市。誠然，以上說法只是選擇性地談到回報最佳的情景，忽略風險管理部分。



股價走勢，離不開六種形式：大升、大跌、小升、小跌、大幅上落、窄幅上落。孖展炒股由於要支付利息，故長揸不放卻遇上小升，反而有偷雞唔到蝕渣米的機會。因此，最理想的情況當是大升，如上文的房託股，但股市世界豈能盡如人意？舉例說，有股民用20萬元本金，再借入80萬元買入股票。假設股價100元，買入1萬股。當股票下跌兩成至80元的時候，本金已完全被蒸發。跌穿80元，則進一步輸凸。



當股價逆轉，而客戶未能維持最低孖展借貸比率要求，券商便會向客戶追加保證金，即俗稱的「call孖展」。若客戶無法及時補倉，券商便會強行斬倉。再者，孖展炒股除了有股價下跌的風險外，亦有機會遇上股票停牌。值得留意的是，券商處理停牌股票標準不一。有些會立即將股票價值歸零，客戶須馬上償還孖展貸款；另一些會視乎停牌原因而個別處理，客戶雖然不需即時還款，但仍需支付停牌期間的孖展利息。



巴菲特說：「時間是你的朋友，衝動是你的敵人。利用複利，不要被市場迷惑。」歸根究柢，利用孖展炒股，顯然出自搵快錢心態，因而罔顧風險。沒有投資經驗的讀者，與其購買單一個股，不如月供股票基金(一籃子股票)，後者有助分散非市場風險。



就港股而言，市面上有被動型的指數基金，也有主動型的港股基金。主動型有不同的投資目標，滿足各種投資需要。若單論回報，某些主動型基金更跑贏被動型的指數基金，而且入場費也比被動型的指數基金還要低，讀者不妨多加留意。

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