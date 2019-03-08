【專家樓評】黃詠欣：呼吸Plan轉按　4招自救

近年不少發展商都會為新盤買家提供高成數按揭計劃，按揭成數高達8成，而這類按揭計劃的特點是批核相對較為寬鬆，甚至不用提供任何證明便能批出按揭，坊間稱之為「呼吸plan」。



息率方面，一般是首2年至首3年較低息，優惠期過後利率會升至最優惠利率(P)的水平甚或更高的水平。



新盤買家期望優惠期後樓價有所升值，便可以轉回銀行做按揭，但現時樓價未達至預期升幅，故他們無法轉回銀行按揭計劃，只能繼續供貴息了。筆者認為，新盤「呼吸plan」業主想成功轉按，不妨參考以下自救4招。



1：勤啲check住估價走勢

自去年第四季開始樓價回落以至估價都有所下調，不過近期樓市小陽春來臨，交投開始暢旺，樓價亦有所上升，數據顯示2月份幾個大型屋苑的估值比低位時已上升5%，相信未來數月估價有機會進一步上升，故此筆者建議他們要緊貼估價走勢，把握轉按時機。



2：搵短期財務過渡

另外，市場上有其他提供高成數按揭的財務公司可作短期緩衝，當然這些公司的息率會高於銀行，但有機會低於發展商的息率，好處是即使幾千萬的物業按揭成數都可以高達7成，且毋須繳付保費，且沒有罰息期，可以隨時轉按到銀行。



3：儲定半年入息證明

相信很多選擇發展商「呼吸Plan」的買家都是貪其批核容易，無須入息證明，但如果計劃轉按至銀行就需要提供入息證明作批核，筆者建議即時現時他們未能轉按，亦應開始準備近三至六個月的入息證明，例如﹕糧單、稅單、銀行入數紀錄等等，屆時只要估價配合便能即時提供充足入息文件到銀行申請按揭。



4：尋求專業意見

若然真是難以應付貴息的話，建議尋求專業意見，過往曾經有客戶因估價問題要補幾十萬差額而未能轉按，經我們了解後，發現他的家人有另一層物業，最後就透過家人的物業作加按套現來填補了差額，成功將新有物業轉按至銀行，減低了利息負擔。



利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣



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