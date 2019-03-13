新盤部署：曦臺樓書上網　最細面積456方呎起

市區新盤競爭升溫。宏安地產(01243)等合作發展的油塘曦臺，樓書已剛上載至項目網站，兩房面積由492至548方呎，三房則由627至795方呎。



最細單位為2座5樓E室特色戶，實用面積456方呎，間隔兩房設計，設有面積268方呎平台。



至於最大單位亦為特色戶，位於1座36及37樓複式A室，實用面積1,838方呎，連面積441方呎平台與495方呎天台，並設私人泳池。



樓盤基座設有商場及停車場，住宅部分由2座物業組成，共設326伙。



發展商早前透露，大部分單位可享海景，部分向山景。由物業步行8分鐘可達油塘港鐵站。料日內公布開價及隨即開放示範單位吸客。

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