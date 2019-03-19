理財Campus：視頻概念熱炒　邊隻股份有睇頭？

蘋果公司(美股：AAPL)的舉動向來是科技界以至金融市場的焦點，公司下周一(3月25日)舉行春季發布會，市場預期今趟將主力推銷自家串流平台，未來勢與Netflix(美股：NFLX)直接競爭。投資者不妨留意視頻發展帶來的投資契機，於港美市場搵食。



●Netflix：劇集受捧 股價累升6倍

以原創劇為賣點的Netflix，頗受投資者關注。該公司去年第四季收入按年增逾27%至41.9億美元，純利1.33億美元。



Netflix以美國為據點，截至上一個財政年度，全球付費會員達1.39億，其中美國用戶佔5,800萬，並早已進駐香港市場，月費介乎63至93港元。公司先後推出逾1,000部原創節目，包括十多部亞洲原創節目，當中以南韓古裝喪屍劇《李屍朝鮮》最受歡迎。公司股價在十年間升逾6倍，惟波幅頗大，去年股價跌近40%，今年內亦錄35%的升幅。



Wedbush Securities股票研究部董事總經理Daniel Ives指，Netflix早年已開拓內容訂閱平台領先行業，尚未有公司能挑戰其一哥地位，料未來幾年公司將增至2億個用戶。



●蘋果公司：推原創節目 望吸780億

蘋果公司(Apple Inc.)舵手庫克早前證實，將推出原創視頻節目，市場料會為公司帶來新商機。



Daniel指，美國的串流視頻發展雖成熟，但其實行業規模仍有1,000億美元的增長空間，隨着Apple及迪士尼將推出自家頻道，料行業每年將投放200億美元發展內容。



Apple優勢是全球約有14億iOS活躍用戶，待公司推出服務，未來幾年將有力挑戰Netflix及亞馬遜(美股：AMZN)。新業務將在未來三至五年帶來1億個用戶，收益望增70億至100億美元(約546億至780億港元)，股價看升15美元，值得買入。公司股價近日創年內新高，年內累升19%。



●亞馬遜：影視頻道收入增長勁

亞馬遜旗下的影視頻道Amazon Prime Video(簡稱Prime)，早已擁有龐大客群。Daniel預計，公司未來將投放大量資源拓展原創內容，每年涉及40億至50億美元。



亞馬遜去年第四季收入按年增近20%至724億美元，淨利潤30億美元，當中Prime僅佔收益一小部分，惟增長強勁。分析估計Prime去年收入為17億美元，較2017年的約7億美元大幅增長，並料2020年收益會增至36億美元。



公司股價年初至今升近16%，市值仍屈居第二，首位為Apple。



●騰訊視頻：會員收入勢超廣告

交銀國際互聯網行業分析師谷馨瑜稱，今年內地視頻業市場規模料增至930億元人民幣，按年增20%，主要受付費會員收入增長帶動，佔市場34%；廣告收入雖按年僅增約15%，但廣告收益仍佔市場66%，達610億元人民幣，當中騰訊(00700)旗下騰訊視頻將成龍頭之一，單是四大供應商市場佔有率已逾80%。



創新原創內容為核心競爭。她指，騰訊視頻收入主要來自會員及廣告，截至去年第三季，付費用戶數目8,200萬，料2019年將增至1.19億；其中2018年的會員收入佔比約42%，料2020年會員收入將超越廣告收入。她又稱，自製節目成本較購入外來節目低15至20%，故視頻商均積極自製節目。



按騰訊去年第三季業績，媒體廣告收入按年增23%至50.90億元人民幣，主要受惠電視劇及自製綜藝節目帶動視頻廣告收益。



●芒果超媒：坐擁節目獨家播放權

芒果TV是近年增長迅速的視頻網站，為湖南廣播電視台的視頻網站，亦屬芒果超媒(300413.SZ)旗下。芒果超媒則屬湖南台旗下的深圳上市公司，近年股價亮麗。



公司2017年互聯網視頻業務MPP端(Mobile、Pad和PC端)平均月度活躍用戶(MAU)和每日活躍用戶(DAU)為3億和2,538萬，其中移動端平均MAU和DAU分別為1.7億和1,579萬。



谷馨瑜指，該平台雖能獲湖南衛視節目的獨家播放權，惟用戶流量規模不及其他平台，未來發展取決於營運策略。若公司繼續以獨家播放綜藝節目，雖可續引入廣告收益及會員，惟接觸用戶有限。



相反，若公司將獨家版權分銷予其他平台，如騰訊視頻，這方法能增加版權收入，帶動公司發展。

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