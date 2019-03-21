火中取栗！美銀美林大師︰當前買股要睇實呢幾項...

外國傳媒報道，雖然全球股市2019年以來不斷上揚，惟投資者似乎對這波升浪缺乏信心。美銀美林數據顯示，今年截至3月14日，投資者在股票基金抽資達460億美元，令今次可謂是「缺乏流動的升浪」。



在此抽資的大背景下，專門研究「逆向思維」、在2018年1月30日發出美股見頂「沽售信號」、從而避過2月大冧市的美銀美林首席投資策略師Michael Hartnett表示，隨着股市愈升愈有，不少投資者已按耐不住，上周股票基金大幅吸資142億美元，主要是購買交易所買賣基金(ETF)，為3月最大單周資金流入。



他表示，這信息十分清晰，就是投資者開始想「追落後」，不想眼白白放棄股市上升的機會。不過，資金開始蜂擁追逐股票，反而是獲利的誘因，建議投資者需注意以下因素：



1、中美貿易談判自2月延長後，不斷有變化。不過，這影響獲利的誘因最小。



2、新興市場債券及股票成為最擁擠的投資，原因是股市估值相對美股便宜。惟往績顯示，當投資者蜂擁在單一交易時，就是撞板的前兆，例如去年的科技股、2017年底的比特幣等，都是典型案例。



3、該行「牛熊指標」能準確反映市場情緒，指標讀數由0至10，若到了8，就可以界定投資情緒「極牛」。目前數值未到8。



Hartnett又建議投資者宜緊密觀察以下3點：



●如果股票資金在4周流入逾500億美元，反映市場「極牛」，就是獲利時機。

(註：上周大幅吸資142億美元，若之後3周流入資金差不多，就符合逾500億美元指標)



●如果該行基金經理調查顯示，現金比例低於4.5%，以及股票配置由6%飆至逾30%。

(註：3月報告顯示基金經埋持有現金比例為4.6%，股票配置3%)



●如果商品期貨交易委員會(CFTC)顯示，對沖基金持有風險資產的長倉多於平常時間0.5標準差。

(註：最近報告指，「大鱷」開始投降為股市淡倉平倉)

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