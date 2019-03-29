首創地產代理開單平台　APS101免收佣金顛覆傳統

科技日新月異，融合線上與線下的O2O(Online to Offline)營銷概念深入各行各業，帶來龐大商機。地產代理行業亦進入電子商務新時代，APS101推出全港首創配合地產代理「開單」的一站式線上支援平台系統，憑藉APS101「佣金全收、自主無憂」的優勢，顛覆傳統經營模式，大幅提升地產代理自主權及佣金收入，並在推動行業發展引進新思維。



曾任職傳統大型地產代理行管理層的HOUSE101創辦人余韋達(Pierre)，在地產代理行業擁有24年的豐富經驗，對行內的營運模式及佣金制度瞭如指掌。2018年毅然選擇創業，創立資訊科技公司，為地產經紀、買家、租客及業主研發兩大線上平台系統HOUSE101及APS101。



●一站式線上支援 贏取龐大商機

余韋達認為，隨着科技蓬勃發展，仍然停留在街舖營銷的傳統地產代理行業，是時候需要數碼轉型，透過他及其團隊研發的APS101平台系統，更有效率地協助地產經紀在線上接觸潛在客群，進而處理大部份代理日常工作；再融合線下的實體服務，贏取更龐大商機。他續指，觀乎同樣採用O2O營銷模式經營的Uber及淘寶取得成功，就能感受到電子平台對實體業務有巨大的效益。Pierre深信APS101的誕生，能為地產代理行業帶來新的機遇，未來更逐步開拓其他地區的市場，目前已有計劃進軍澳門。



他續說，APS101以「佣金全收、自主無憂」的理念顛覆傳統，打造全港首創度身為地產經紀獨立工作而研發的一站式專業後台系統，不但提供一切與「開單」有關的資訊及日常支援，方便、快捷、易用，而且功能超越大行現時使用的系統，配合旗下另一公眾放盤搵樓平台HOUSE101的免費放盤及龐大宣傳協助，大大提升地產代理的「開單」效率，爆數搵大錢。



●經紀同樣的付出 不一樣的佣金收入

Pierre解釋，APS101的賣點是增加地產代理的自主權及自由度，特別設有專屬網店，讓會員自立門戶，大大降低「線上化」的門檻；APS101亦提供行內溝通的大平台，供各區會員即時交流及合作，更好掌握市場變化。另外，透過APS101的支援，代理可以直接促成買家、租客及業主的物業交易，在任何地方輕鬆開單；更重要是打破傳統模式，不用與地產公司分拆佣金，只需付300多元月費成為會員，做到同一樣的付出，得到百分百的成果。隨着經紀佣金收入增加，經紀對客人及所提供的服務更分外上心，有助提升專業服務水平，惠及買家、租客及業主。



APS101的另一優勢是不斷更新「大數據」，提供全面貼市資訊，包括一手物業資訊、各區二手放盤、成交紀錄及市場最新動向等，當中新盤單位搜尋引擎更是根據最新一手消耗表而打造，全港獨有；APS101會員更可參與各區新樓盤的銷售，倍覺得心應手。



HOUSE101面對大眾 免費放盤龐大宣傳

余韋達續指，除了APS101外，另一系統HOUSE101是一個面對大眾的平台，主要服務對象為買家、租客或業主，網站內可找到更多不同種類的盤源，各區的網店令到每個地產代理的所有放盤資料都一目了然。另外，業主刊登放盤時，亦有自主性，可選擇自己認為適合區域內的代理，或甚至指定某一部份的代理，避免收到大量不必要的電話。該平台服務費用全免，兼享強勁宣傳，助買家、租客或業主「零成本」極速配對合適的成交對象。



想知多啲嘅話，記得click入埋以下連結啦！

活動頁: http://bit.ly/2TxwTnu



透過這個平台，用戶只要安坐家中，便能找到合適的物業、買家、租客及可靠的代理，放盤及搵樓沒有任何收費。日前HOUSE101推出「你放盤，我幫你搵客！」活動，業主或代理於HOUSE101刊登放盤後有機會獲得由HOUSE101全額資助到Facebook、Instagram及Google Display Network進行宣傳，真正做到「免費放盤 龐大宣傳」。



APS101: http://bit.ly/2FBLmtw



HOUSE101: http://bit.ly/2YrdnN7





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