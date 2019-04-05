摩通CEO︰全速雲計算變革　市場劇烈動盪情況將重臨

外電報道，摩根大通CEO戴蒙最近派高管到中國、評估金融科技行業的競爭狀況。戴蒙周四在給股東的一封信中表示，對中國在人工智能(AI)和金融科技上取得的進展留下深刻印象，也有一點擔憂；這促使其管理團隊更積極採取行動。



摩通在2月公布計劃提升其2019年的科技預算至114億美元，以機器學習等技術重塑行業經營的方式。



戴蒙承認，集團採用雲計算有點慢，要對此負有部分責任。雲功能要廣泛得多，現在全速前進變革，以充分利用雲計算提供的速度。然後，該行將決定哪些程序在外部雲上運行，哪些程序在內部雲上運行，在其所有業務中部署人工智能。



他表示，在機器學習的幫助下，該行已經能夠每天交易約1,300隻股票。



同時，他警告投資者要做好準備，去年底市場劇烈動盪或許是未來市況的預兆。由於更嚴格的監管，投資者面臨流動性受局限的「新常態」。市場正面對一系列問題，包括聯儲局利率變動的不確定性、德國經濟放緩、英國脫歐以及中美貿易爭端；且地緣政治緊張局勢日益加劇，美國全球領導地位的確定性下降。



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