孖妹S檔案：舊經濟股邊隻最值博？

港股第一季認真爆，恒指上星期曾經升穿三萬點，唔少散戶嚇咗一跳，對牛市重臨半信半疑。孖妹都有啲意欲想買貨，眾裡尋他千百度，驀然回首企業去年業績，發現部分舊經濟股績後股價幾標青，或者仲有上升水位畀股友執雞呢！



余：余礎安會計師事務所主席 余礎安



梁：海通國際證券財富管理投資策略執行董事 梁冠業



潘：中國通海證券投資部副總裁 潘彥銘（Thomas）



林：國農證券董事總經理 林家亨



●內需股：三大體品股食正國策

潘：依家已經係牛一中後段。



梁：我未覺進入牛市，亦唔覺得恒指今季會升上33,000點，但就覺得今年舊經濟股會發圍！



余：我睇好三大體育用品股，包括安踏體育（02020）、特步國際（01368）及李寧（02331），佢食正國策，谷內需，刺激消費。而且鼓勵市民培養健康生活，國家點會唔支持？所以無政策風險。再者，內地民眾健康意識不斷提高，以及「明星效應」嘅號召力，都帶挈體育用品公司生意愈嚟愈好。中國體壇不時舉辦國際盛事，包括2022年喺北京舉辦嘅冬季奧運會，有助體育用品公司提升品牌形象。



彩兒：你經常返內地實地求證，判斷公司業績報告上所列營運數字嘅合理性。



Kitty：我都會出街買餸，都知食材價格升咗好多。



彩兒：萬洲國際（00288）年內股價升近五成。公司生產及銷售肉製品及生鮮豬肉，以及經營生豬養殖。雖股價勁升，但公司上年經生物公允價值調整後，純利9.43億美元，按年跌14%。



另蒙牛乳業（02319）股價漲唔少，公司上年賺30.43億元人民幣，按年勁升48.6%！雖中美貿易戰致國內外飼料價格大升，但通過持續提升牛隻健康及提高青儲作為飼料的使用量，公司成功將奶成本控制至與2017年持平。



林：最近中美貿易談判氣氛轉好，環球投資氣氛或轉強，料MSCI喺下半年會續提升內地A股納入因子，零售股也會受追捧。不過以上利好因素未有為零售業務帶嚟實際影響，加上龍頭零售股市佔率一向高，若無新增業務，料收入難維持高增長。我覺得零售股股價短線會波動，甚至有回吐，長線則向上。



梁：中國政府想靠刺激內需提振經濟，所以我認為必需品股，如衫褲鞋襪及食品股會向上，但高端股仍會沉寂一段時間。



●內房股：龍光地產基金茂看俏

余：我最近都有去深圳睇樓，發掘下一輪爆升內房。



彩兒：係噃！喺2018年，去槓桿、融資收緊，困擾整個內地房地產行業，但睇內房股去年業績，表現多勝預期。而早前全國「兩會」，政府工作報告已表明，今年將製造業等行業現行16%的稅率降至13%，將郵政業、建築業、房地產業、基礎電信服務及農產品等行業現行的10%的稅率降至9%。內房股係咪會繼續強勢？



余：調控鬆綁助內房企業發債，聯儲局暫時唔加息，人民幣轉趨穩定，預料內房利息支出可持續穩定低水平。我睇好龍光地產（03380），食正粵港澳大灣區發展，區內一二線城市擁充裕優質低成本土儲。另去年喺深圳、汕頭及南寧推售嘅項目賣得好。



潘：中國金茂（00817）值得重倉！佢係央企中化集團旗下房地產及酒店板塊嘅平台企業，所以資源多，搵生意較易，融資成本較低，令毛利高。公司主席寧高寧係叻人，佢早前掌舵過兩家央企，包括華潤及中糧，都有突出亮麗成績。佢於2016年5月接掌中國金茂，公司股價至今升逾1.8倍。我預料喺未來5年，其每年盈利增長都可超過三成。



潘：另外，華潤置地（01109）市值超過二千億港元，係穩陣股！去年租金總收入近百億元人民幣。其經營嘅深圳萬象城，屬頂級購物中心，人流旺，租金收入逾十億元人民幣。再者，公司管理層執行力強，項目落成快且質素佳，料喺未來五至八年，其市值有望超越新鴻基地產（00016）。



潘：記住買內房股前要逐隻睇。



●車股：吉汽可吼 北汽或炒上



林：我揸緊北京汽車（01958），因內地四月一日開始調低增值稅，料汽車售價相應下調，增加民眾購車意欲，北汽豪華品牌銷量將增加，料股價短線炒上。不過所有股都係，可趁恒指升到30,000點時先食胡。北汽上年純利44.29億元，按年升96.6%。



潘：我睇唔透汽車股，若要買都係吉利汽車（00175）。佢係銷量最大嘅自主汽車品牌，且車型多樣，包括全新MPV車型吉利嘉際。但其股價仍浮浮沉沉，時不與佢，去年政治及經濟唔明朗，令內地人消費信心降，所以乘用車需求跌。



彩兒：上星期汽車股曾爆上，因市傳中國汽車流通協會啟動汽車流通企業生存狀況及營商環境調查，而有關報告交咗畀內地發改委及財政部等部門，加上去年內地汽車行業出現負增長，故市場博中央出手打救。



●高ROE股：招行大客多效益增



彩兒：四大內銀股去年業績消息，未對板塊氣氛有太大刺激作用。



潘：我對內銀股保持中性，但預計招商銀行（03968）會大放異彩！因佢經營效益較高，去年淨利息收益率按年增0.14個百分點至2.57%；股東權益回報率（ROE）亦高，達16.88%。而且，佢唔係四大國有銀行，貸款組合嘅靈活度相對較高，毋須順應國策。例如，佢可審視一帶一路項目，有得賺先做。管理層展望今年市場貸款需求放緩，而招行出名多大客仔，集中傾向零售貸款，料生意會穩步增長。



梁：中國推出多項為企業及個人降低費用措施，會正面刺激股市及實體經濟。而只要中國經濟好，相信內銀表現都會OK。內銀估值平，股息吸引，投資者可追落後。



潘：分享吓選股必殺技，睇ROE可以話你知公司幫股東賺到幾多，若高過15%就相對優質。



●騰訊存風險 ROE恐降



Kitty：騰訊控股（00700）ROE長期都好高！



潘：所以佢過去股價好爆，若市況繼續好，有機會升上400元。至於騰訊業務能否持續有強勁增長，我則有保留。因有指小朋友沉迷打機影響健康，遊戲一度被打壓，而問題一直未解決，料遊戲收入終會見頂，ROE將續降。再者，騰訊市盈率高，代表投資風險唔低。



彩兒：咁啱，騰訊唔係舊經濟股！而其所屬嘅新經濟行業，未來前景差啲？新經濟股即係科技含量高嘅行業，包括資訊科技、生物科技及可再生能源等。



潘：騰訊瘋狂收購公司，就係希望買中其中一隻將來脫穎而出嘅，但最終會唔會，暫時無人知。而騰訊目前喺內地科技界嘅壟斷地位將來會否被撼動，都話唔埋。隨時中國為求令貿易戰停火，就答應開放中國市場畀美國科網巨企Facebook及Google呢，到時騰訊嘅微信就有對手喇！



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