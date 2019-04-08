【fb直播】恒指企3萬點穩唔穩陣？林嘉麒分析！

中美貿易談判有新進展，加上港股假期外圍股市做好！恒指周一(4月8日)曾升逾200點，創近10個月高位！惟午後內地股市轉跌，大市升幅收窄，3萬點支持力大唔大？上衝的動力又有幾強？



市場憧憬鏡頭需求增加，手機股表現搶眼，舜宇光學(02382)變紅底股，大升逾4%，而丘鈦科技(01478)更大升1成，手機股有買要趁手？



除手機股外，醫藥股亦見追捧，金斯瑞(01548)旗下產品獲歐洲藥品管理局優先審評認定，股價飆升逾2成！連帶其他藥股亦炒上，中生製藥(01177)係表現最好藍籌，家陣大膽追入藥股博升多浸？



另外，國際油價展升浪，三桶油跟唔跟得足？中海油(00883)係咪唯一可揀？



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