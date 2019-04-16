上海商業銀行︰去年淨利息收入升16%　料首季貸款增長回落

上海商業銀行公布去年度業績，淨利息收入按年大增16.4%，至36.08億元，帶動全年綜合稅後溢利增長17.1%，至28.46億元，創紀錄新高。



該行的淨息差去年擴闊17點子，至2.03%。常務董事兼行政總裁郭錫志指，公司美元貸款頗多，而相關貸款的淨息差較港元貸款起碼高出1%，相信今年淨息差表現持平，不會有太大跌幅。但受累去年美國聯儲局加息影響，該行利息支出飆升48.5%至18.47億元。



去年其貸款總額為870億元，按年增長11%，高於市場平均水平，而客戶存款總額則上漲5.4%，至1,546.15億元，貸存比率增加兩個百分點，至56%。不過郭錫志預計，今年首季貸款增長將回落至單位數。



該行營運指標有所改善，成本與收入比率按年跌1個百分點，至32%。而平均股東資金回報率則錄得10.7%，按年漲1個百分點，顯示資金運用效率上升。惟資本充足比率則跌0.3個百分點，至18.6%。



展望未來一年，郭指會利用新科技，為客戶帶來更多體驗及滿足感，並透過全球網絡及三行聯盟， 繼續發展資產業務。



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