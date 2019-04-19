【專家樓評】黃詠欣：銀行點計新盤按揭成數？

最近有傳媒查詢，銀行會如何計算新盤的按揭成數及貸款額？首先，要釐清新盤的成交價及實際折扣售價(俗稱「光豬價」)，銀行會以發展商在臨時買賣合約中所寫的價格視為成交價，從而釐定按揭成數；



至於實際折扣售價，就是成交價扣減發展商所有現金回贈補貼後計算出來，銀行會以此來計算貸款額。另外，亦要注意發展商不同的折扣回贈方式亦會影響銀行的計算。



現假設某一新盤樓價為605萬港元，發展商提供兩類付款安排，折扣各有不同。如第一類「即供優惠」即時扣減樓價5%及發展商提供15%額外回贈；第二類「建築期付款」發展商提供15%額外回贈。



如選擇第一類折扣，臨時買賣合約中的成交價約575萬元，即最高按揭成數為8成，而實際折扣售價約489萬元，故最高貸款額約391萬元；



如選擇第二類折扣，臨約中的成交價為605萬，即最高按揭成數為6成，而實際折扣售價約514萬元，故最高貸款額約309萬元。



近年發展商銷售新盤時所提供的折扣優惠可謂層出不窮，故此筆者建議有意購買新盤的買家，應仔細看清所有條款或尋求專家協助。



利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣



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