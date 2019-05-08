【即市分析】買中電收息博唔博得過？

東方產經專欄作者帥哥：中電控股(00002)日前公布季度簡報，期內本地售電量按年僅升1.8%，股價跟隨大市反覆受壓，現跌0.2%報88.1元。



花旗發表報告，預期中電今年全年純利將倒退，不過在其提升派息比率的前提下，每股派息將可維持，並認為其預測市盈率17.8倍，市帳率1.9倍，息率只有3.4%，估值屬合理，相信再升空間不多。故維持「中性」評級，目標價92元。



事實上，美國加息周期已近尾聲，近期本地高息公用股亦保持強勢，惟中電斯人獨憔悴，或正正反映市場對其盈利表現的悲觀預期。



走勢上，該股2月底高見97.4元後見頂回落，其後展開跌浪，近日主要在250日線約88元附近徘徊，50日線有勢跌穿100日線現死亡交叉，技術走勢轉差，現水平買中電收息或要冒住賺息蝕價的風險。若有意跟進高息股，也許中華煤氣(00003)及領展房產基金(00823)會較可取。

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