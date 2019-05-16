【名家筆陣】易憲容：貿戰危在外資撤離

隨着中美新一輪的互相加徵關稅，以及美國總統特朗普下令啟動對餘下約3,250億美元中國貨品加徵關稅的程序，意味着中美貿易戰愈演愈烈，已經進入白熱化。可以說，如果這場中美貿易戰這樣打下去，結果肯定是兩敗俱傷，對兩國經濟及全球經濟造成嚴重的影響。



究竟這場貿易戰對中國會造成多少影響？有研究者認為，根據他們的理論模式，如果特朗普對中國出口美國的商品都加徵25%的關稅，可能會影響中國的GDP增長0.6%左右。也就是說，至多讓中國2019年的GDP增長下降0.6個百分點。如果這樣的情況發生，中國2019年的GDP增長仍然可以保持6%左右的水平，所以中美貿易戰這樣打下去，總體上對中國經濟影響不會太大。



這樣的一個思路，不僅只是一個數據上的計算，而且也僅是看短期的影響。實際上，中美貿易戰對中國的衝擊不僅在於短期內GDP增長在數據上減少有幾多，更重要的是會導致許多外資企業撤出中國。



可以說，中國改革開放40年之所以能夠取得如此巨大成就，特別是中國改革開放的前20年，外資企業大量進入中國，是一個十分重要的因素。這些外資企業不僅帶來當時中國最缺乏的資金、技術、管理經驗，也帶來了企業產品訂單，並讓中國融入這一輪經濟全球化的紅利中。如果沒有大量的外資企業進入中國市場，中國也就不可能有這幾十年經濟改革開放的巨大成就。



但是，當美國對中國出口商品全面徵收25%的關稅之後，不少外資企業在中國已經沒有存活下去的空間了，它們唯一出路只能是撤出中國市場。所以，從中美貿易戰開打以來，許多業務涉及較多中美進出口的公司開始選擇撤出中國市場。



比如，2018年初，日資巨頭的日東電工和尼康公司已相繼撤離了中國；同年六月，南韓三星位於深圳的基地關閉；至八月，台灣企業寶成、韓商三星、日商東芝、索尼等，已經或者準備將生產線撤出中國，轉移至工資較低的東南亞地區，甚至計劃直接在歐美等主要市場建廠生產。最近，有近四千億新台幣的資金退回到台灣也是與此有關。



堪憂的是，不僅外資企業開始撤出中國市場，也有不少與美國市場比較密切的中國企業也開始轉移到東南亞地區。



可以說，大量外資企業同時撤離中國，肯定會導致中國面臨一股失業潮。據內地媒體報道，2018年有超過500萬間中國企業倒閉，造成至少一千萬名員工失業，且招聘廣告數量由285萬縮減至83萬條。在這樣的情況下，人力需求嚴重下滑，令失業率不斷攀升。



更嚴重的問題是，在這些外資工作的工人不少是中西部經濟落後地區的農民工，他們一旦失業，回到自己的原住地而沒有工作，聚集在一些中小城市周邊，很容易便引發嚴重的社會問題。2008年在貴州發生的甕安事件就是一個活生生的例子。



所以，中美貿易戰最大的影響是外資逐漸地撤出中國市場，這不僅會引發中國失業問題，甚至於引發中國新的社會問題，也會讓中國逐漸退出經濟全球化紅利進程中，並會由此引發中國經濟向市場化逆向而行。



易憲容

當代內地著名經濟學者，有「房地產平民代言人」的稱號。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm