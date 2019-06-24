自駕遊都受保？旅遊保險常見疑問　專家同你拆解！

暑假將至意味踏入旅遊旺季，但不少市民並不了解旅遊保險實際保障範圍，尤其近年新興自駕遊及自然生態遊不幸遇上意外，又是否受保？《東網》搵來AXA安盛一般保險零售業務主管李劍雲，為你拆解多個「迷思」！



●自駕遊發生車禍有冇得賠？

自駕遊成近年港人外遊新趨勢，李劍雲指，不少客戶曾於外國駕車時發現車禍，較常見為於澳洲公路上意外撞到袋鼠，導致車身或零件損毀。一般而言，若租車公司為持牌經營者，會預先要求客戶購買一份當地國家的車險。



惟若維修費高於該份保險的賠償上限，香港購買的旅遊保則可賠償餘額。自駕時發生意外時，首先要保持冷靜並確認是否有人受傷，隨後在安全的情況下拍下現場情況，並致電當地警方報警及通知當地租車公司。



需留意是，如果投保人因車禍而延誤行程，未能趕上原定航班，旅遊保同樣可作出相應賠償。



●生態遊被動物攻擊點算好？

除熱門旅遊景點外，大自然生態遊亦逐漸興起。她以日本奈良為例，不少港人曾於當地被野鹿襲擊受傷，一律會視為於海外地區意外受傷，旅遊保可賠償相關醫療開支。



如有野生動物如偷取或破壞旅客貴重財物，投保人可出示相關照片或產品收據證明，保險公司亦會按情況賠償部份財物金額或維修費。



她解釋，如市民隨團遊覽生態園，在沒有違反園區的安全指引下，仍受到動物襲擊，一般較易獲受理；相反，如有人試圖離開安全區或主動攻擊動物而受傷，申請賠償時或存更多變數。



●手機遺失仲賠唔賠？

李劍雲指，安盛經保險代理或銀行銷售的旅遊保險，仍然包括「手機遺失」項目，惟早前有大量市民故意在網上渠道購買單日旅遊保，並以手機遺失原因濫用理賠賺錢，因此網上購買的旅遊保不再包括手機相關項目。



●目的地有旅遊警示可以點做？

旅遊保險並非限於旅程中發揮保障作用，如早前斯里蘭卡發生連環爆炸恐襲，如在投保旅遊保險後，香港政府於出發前7日內，對目的地發出紅色或黑色旅遊警示，受保人因而取消行程，也可獲得部份預訂機票和住宿賠償金額，建議市民訂下行程後盡快投保。

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