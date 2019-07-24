m18講場：可能係史上最貴！呢對波鞋有段古...

買一對波鞋，你會捨得花幾多錢？要你大灑「7位數」的金額去奪得心頭好，你又是否願意？外媒報道，拍賣行蘇富比日前拍賣一對經典NIKE波鞋Moon Shoe，最終以43.75萬美元(約341萬港元)售出，較開拍價8萬美元(約62.4萬港元)搶高達4倍，可能是拍賣史上最貴的波鞋！



這對波鞋最終由一名加拿大收藏家Miles Nadal奪得。據悉，蘇富比是次與潮流運動品牌Stadium Goods合作，拍賣曾經生產上市的100對罕有波鞋；除了Moon Shoe之外，蘇富比日前已公布，其餘的99對波鞋皆由這位買家獨得。



NIKE網站顯示，Moon Shoe是由NIKE聯合創辦人Bill Bowerman為1972年奧運選拔賽所設計，全世界只有12對。Moon Shoe所象徵的，是那個年代的美國太空人完成阿波羅登月任務時，在月球留下的腳印。是次售出的Moon Shoe乃唯一一對未經磨損的。



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