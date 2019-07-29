恒生：手機程式超越網頁　成為客戶主要理財工具

手機銀行服務逐漸廣泛使用，恒生銀行(00011)數碼銀行主管鄭維章指，該行的手機銀行應用程式已成客戶主要理財工具，登入次數已超越電腦桌面版，該行於3月全面更新介面，推出後的每月平均登入人次，較之前上升逾四成，多達近五成網上證券開戶經手機完成。



他指出，手機銀行的簡潔便捷的介面設計可吸引客戶使用，截至今年5月，數碼保險業務按年增長接近兩倍，經手機購買的旅遊保險按年增加接近1.5倍。另外，自手機程式於2月加入電子月結單後，客戶經手機查閱次數增加一倍。



他又指，恒生為香港首家引入「對話式銀行服務」的銀行，即用戶可與聊天機械人HARO以對話形式互動，查詢戶口結餘、轉帳、信用卡還款等，8月服務擴展至查詢外幣匯率及兌換外幣。



近年不少內地銀行將「對話式銀行服務」融入通訊軟件，惟他認為，港人傾向視「理財」及「通訊」為兩項獨立服務，該行會繼續研究可行性。他又指，不少客戶常經手機使用「轉數快」即時轉帳，研發自家電子錢包並非該行首要任務。



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