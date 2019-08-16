夜市UPDATES︰道指升逾百點　港夜期低水

美國債息「倒掛」現象暫時消失，加上外圍市況向好及企業盈利對辦，恐慌情緒稍為緩和，美股3大指數早段揚升。道指早段曾升216點，高見25,795點，其後升幅縮至133點，報25,712點；標指升23點或0.8%，報3,871點；納指升86點或1.1%，報7,852點。



港股夜期跌至25,581點，低水153點；俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指跌78點，報25,624點，低於周五(16日)現貨收市25,734點。



美國10年期國債孳息率回升至1.549厘，2年期國債孳息則為1.505厘，意味債息曲線暫時復歸正常，沒有「倒掛」。Capital Economics環球經濟學家Simon MacAdam表示，對於全球經濟而言，這次與以往美國債息倒掛的不同之處，在於聯儲局已開始放鬆貨幣政策。他又指，這次債息倒掛未必是真正的經濟衰退信號。觀點與美國聯儲局前主席耶倫類同。



惟值得留意的是，目前德國10年期國債孳息率跌至紀錄新低，報-0.72厘。由於歐央行指標利率為-0.4厘，反映市場已估計央行9月勢深化負利率。



個股方面，通用電氣(GE)澄清有關公司帳目造假的傳言，CEO卡普爾更大手買入總值約200萬美元的股份，其股價反彈逾8%，高見8.67美元。半導體及電腦顯示卡公司Nvidia業績勝預期，其股價急飆8.5%，高見161.54美元。



【21:33】亞洲及歐洲股市做好，加上晶片股Nvidia業務有復甦迹象，美股道指周五(16日)早段顯著高開208點，報25,787點；納指反彈77點，報7,844點。



Nvidia股價早段急漲6.54%至158.5美元，主要是該公司截至7月28日為止第2季收入25.8億美元，以及扣除部分項目後每股盈利1.24美元，兩個數字均勝預期，反映數據中心晶片需求復甦，訂單急跌的情況有所紓緩。



相反，農業機械生產商Deere & Co連續兩季調低全年業績預測，料全年收入增長及純利只有4%及32億美元，分別低過3個月前估計的5%及33億美元。惟Deere股價早段報145.77美元，仍升1.43%。



昔日道指成分股的通用電氣(GE)會計帳目遭質疑，股價周四大冧11%，創11年以來最傷。公司行政總裁卡普爾隨即反擊，指有關指控是純粹的造市行為，並大手吸納約值200萬美元股份。GE股價周五早段反彈4.87%至8.4美元。

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