【深度解構】全球須警惕！阿根廷正複製2001年悲劇

外國傳媒報道，南美第3大經濟體阿根廷再度陷入債務危機，令人回想起該國2001年創下史上最高、930億美元主權債務違約的慘痛經歷，華爾街大行高盛最新警告，今次阿根廷危機只需1個月時間就陷入「地獄」，未來經濟要承受「更長、更深衰退」，恐與2001年相若。

值得留意的是，高盛是在8月30日發表報告，即較該國9月1日宣布外匯管制前，已發表「極熊的預測」。報告指出，阿根廷即將要面臨「更長、更深衰退」，主因是通脹升得更高。這次經濟慘痛期的長度將與2001年相若。(下文會講述2001年發生了甚麼事)

該行預測，阿根廷今年經濟料萎縮3.2%，2020年再縮1.6%，連同去年，即該國將要承受連續3年經濟衰退，與2001年一樣，而通脹依然高企，預期截至今年底，通脹會達到50%，2020年上半年仍會達40%以上。

舉例來說，假設有東西目前賣10元，年底會飆至15元，明年上半年再飆至21元，可想而知民眾生活艱苦。

除了民眾生活陷困，投資者更隨時血本無歸！該國5年債務違約掉期的保險成本狂飆36厘，反映市場預期債務違約機會高達92%。評級機構標準普爾已估計，該國雖然可以從國際貨幣基金組織(IMF)取得570億美元貸款，但在債務高企下，仍會選擇性違約。

【阿根廷發生了甚麼事？】

一切要回溯至今年8月11日，當日總統大選出現變數，由偏向「民粹」的反對派候選人費爾南德斯(Alberto Fernandez)大比例贏了初選，令現任總統馬克里(Mauricio Macri)地位不穩。消息一出，阿根廷股市及債市齊遭拋售。

由於費爾南德斯大幅贏出初選，意味着10月27日真正大選投票時，極有可能勝出。若他當選，經濟政策必然有變，足夠讓金融市場率先遭大幅拋售。

事實上，阿根廷作為拉丁美洲第3大經濟體，惟經濟情況相當差。由於貨幣貶值造成惡性通脹、政府實施緊縮政策，以及貧窮人口上升，令現任阿根廷總統馬克里民望插水，嚴重影響大選。

一旦費爾南德斯成為總統，將令阿根廷求助IMF的努力功虧一簣，屆時後果難以估計。

【最近發生了甚麼事？】

隨着政局沒有改善，該國再度陷入債務違約危機。外媒報道，阿根廷政府周日(9月1日)授權予央行實施資本管制，以阻止外匯存款繼續流失以及當地貨幣披索暴跌。

根據央行聲明，該行為出口商設定5天的外匯收益匯回期限，所有機構須獲得央行授權方能在外匯市場購買美元，用於外貿則除外，為期到今年底。另外，阿根廷個人每月購買美元不得超過10,000美元。

更不堪的是，上述舉動是繼上周三(8月28日)該國宣布，將尋求延遲償還1,000億美元債務之後，恐會造成金融市場更恐慌。

由於央行試圖減緩披索急跌，單單上周四及周五(8月29及30日)便使用了約30億美元的外匯儲備。目前，阿根廷外匯儲備只剩下不足150億美元，若然持續流失，恐怕會面臨耗盡的風險。阿根廷披索方面，截至上周五(8月30日)，阿根廷披索兌每美元收報59.49，自8月11日當地總統初選舉行後以來，不足一個月已大幅貶值逾30%，周一(9月2日)則大幅波動，兌每美元幅度介乎53至60水平。

【2001年怎度過？】

回看2001年，阿根廷爆發金融危機，結果令貨幣披索貶值60%以上(目前差不多)、全國企業近半無法開工，以及人均收入下降了一半。

究其原因，是在外債和貨幣的雙重推動下發生！2000年，阿根廷外幣債務總額已達1,480億美元，幾乎佔了國內生產總值(GDP)的50%。由於外債龐大，政府利息負擔沉重，每年支付利息100億元。

再者，當年該國貨幣與美元掛鈎，實行1：1貨幣制度，使披索被高估，出口受極大限制，銀行資金周轉不靈，幾乎喪失了清償債務的能力。

在1999年至2001年期間，阿根廷經濟分別「負增長」3.5%、0.7%，以及1.4%。在全面和持續衰退下，中小企大量倒閉、工農生產崩潰、內需市場不旺、外貿持續逆差、財政赤字嚴重、失業率上升，貧困人口劇增。2001年，全國失業率已從1990年的6.3%上升到18%。

事實上，其創傷到目前都未復原，惟又要經歷艱苦...

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