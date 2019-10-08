全球經貿戰：特朗普出招！壓抑中國發展人工智能

美國財經媒體彭博社報道，美國總統特朗普對中國企業發起新的行動，或危及一家獲阿里巴巴支持的知名創業公司10億美元上市計劃，並可能妨礙中國在未來幾十年取得人工智能(AI)行業的領先地位。

美國政府周一(7日)將8家中國科技巨頭列入「黑名單」，面臨美國全面出口限制的企業包括世界最大的人工智能初創公司商湯科技，以及曠視科技；中國政府期望在數十億美元的外國資本助力下，這兩家巨頭能推進革命性技術。

白宮此舉不僅令曠視科技的資本募集計劃前途未卜，也令中國的整個新興人工智能行業蒙上陰影。在經濟下行的背景下，例如商湯科技、曠視科技等業內「龍頭」面臨籌資困難，原本指望借力國際市場，以維持迅速增長步伐。美國商務部的行動可能令這計劃泡湯，並嚇退長期來看必不可少的商業、供應和研究夥伴。英偉達就是這兩家人工智能公司的重要供應商。

亞洲協會的美中關係中心高級研究員Isaac Stone Fish表示，這樣一來，大家與這些公司合作就會謹慎小心，哪怕沒有法律層面的理由，惟對名譽帶來的損害，要比經濟代價更大。

資料顯示，曠視科技有意在香港上市，一旦成功，將是香港市場首隻AI股。

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