酒店物業勢掀拋售潮　尖沙咀君怡43億沽

反修例風波引發的示威衝突持續，重挫香港旅遊業，酒店要大幅劈價沽貨。尖沙咀金巴利道君怡酒店以近43億元易手，較最初意向價約60億元，低約17億元或28.4%。市場人士指，同類物業放盤近期被買家大幅壓價，要求減幅高達三成。

資料顯示，單計8月份訪港旅客人數已按年下降近四成，而十一假期來港旅客更跌超過五成，面對嚴峻市況，酒店割價求售。

據土地及公司註冊處資料，君怡酒店於九月中登記售出，成交價42.957億元，新買家為悅明控股有限公司，其公司董事包括陳志偉及李琦。據了解，該兩名人士與中國信達(香港)控股旗下公司的個別高層人員同名。

資料顯示，該酒店於1990年落成，屬四星級，總樓面面積約24.33萬方呎，地下設有商舖，1樓為餐飲樓層，2樓至21樓為酒店客房，提供約546間房，面積約220至500方呎。若以是次成交價計，平均每個房間約值787萬元。據悉，原業主於1995年以約20億元購入該物業。

市場消息人士透露，位於佐敦的一幢酒店，早於去年三月份以意向價30億元推出放售。不過隨着市況下行，意向價已調低至21億至23億元，減幅約23至30%。

市況轉弱下，發展商調整策略。消息透露，上述服務式酒店未來將傾向長租，料每月租金收入約200萬元，回報超過3厘。

近月酒店物業買賣價欠理想，中原(工商舖)董事總經理潘志明認為，現時個別放盤業主的態度較之前軟化，都願意接受議價，個別沽貨的業主只是「有少少賺就止賺離場」。他又表示，受整體經濟氣氛轉壞影響，有意入市的買家開始大幅「討價還價」，鋤價幅度更高達一至三成，以測試業主底線。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。