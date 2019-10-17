【即市分析】內房股有氣有力靠得住？

其一是中美傾得成首階段貿易談判，中國經濟前景有轉機，中資股氣氛有改善；其二是人民幣近周轉強，作為人民幣資產代表的內房股估值自然水漲船高。

策略上，近期以華潤置地、龍湖、融創中國及世房走勢較佳，可以視為首選之列。

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