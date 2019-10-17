【即市分析】內房股有氣有力靠得住？
2019年10月17日 10:00
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華潤置地
東方產經專欄作者股博士：近期內房股繼續有資金追捧，除了龍頭股之外，二、三線都齊齊起動，原來板塊轉強有因！(地產板塊追蹤：https://bit.ly/2Ehm8P1 )
其一是中美傾得成首階段貿易談判，中國經濟前景有轉機，中資股氣氛有改善；其二是人民幣近周轉強，作為人民幣資產代表的內房股估值自然水漲船高。
見到近期二三線內房股大勇，反映市場風險胃納改善。券商中金就發表報告指，內房股近期氣氛改善、估值有上調迹象，估計隨着實體經濟降溫，內房政策進一步收緊可能性較低，在因城施策之下，部分城市政策可能呈現放鬆迹象。此外，板塊估值偏低，如內房H股市盈率約6.2倍，和龍頭房企盈利增長確定性強，建議投資者積極增加內房股配置，推薦華潤置地(01109)、中國海外(00688)、龍湖集團(00960)、融創中國(01918)、旭輝(00884)和世茂房地產(00813)。
摩根大通則表示，內房企業9月銷售強勁，是板塊走勢於10月初跑贏大市的主因，而板塊同時受惠人民幣升值，建議投資者買入有銷售改善前景的落後股，當中包括大型股萬科企業(02202)及中國海外，中型股碧桂園(02007)及富力地產(02777)。
策略上，近期以華潤置地、龍湖、融創中國及世房走勢較佳，可以視為首選之列。
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