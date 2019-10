床下底尋寶！有呢十件90年代玩物　隨時會發達

集體回憶原來好值錢!外國媒體盤點了10件最罕有嘅90年代玩物,件件價值不菲,例如特別版芭比娃娃值成7,800元,《遊戲王》卡仲貴到你唔信!快啲摷摷你床下底,隨時變富翁富婆。

●開心樂園餐玩具

麥當勞開心樂園餐深受不同年代小朋友歡迎,特別是紅盒內的玩具為人帶來驚喜。對成年人更為驚喜的是,原來這些舊款玩具可以價值20至140美元,一款在1995年推出的「萬能探長」玩具目前價值350美元。

●芭比娃娃

芭比娃娃是謂是最值錢的90年代玩具之一,據報1997年推出的「Barbie Loves Elvis」收藏版最近在eBay以149美元的成交,而1996年出品的「Pink Splendor Barbie」曾經賣過1,000美元。

●芭比娃娃配件

芭比娃娃的周邊配件也同樣值錢,經典的麥當勞套裝、「So Much To Do! Bedroom」及「Magic Moves Barbeque」套套都值100美元。

●寵物小精靈遊戲卡

唔好尖叫住!寵物小精靈遊戲卡原來值「萬萬聲」,極度罕有的「Pikachu Pokémon Illustrator」卡拍賣價曾高見54,970美元,1999年推出的噴火龍卡也值11,000美元。

●《超級馬里奧兄弟3》

一套未開封的任天堂《超級馬里奧兄弟3》遊戲帶價值3萬美元,這套遊戲特別之處在於它是原始版本,而不是與任天堂遊戲機捆綁銷售。

●《遊戲王》卡

日本卡片遊戲《遊戲王》風靡一時,罕見的遊戲卡有價有市。據報「青眼究極龍」曾以40萬美元標售,而「光道聖女 密涅瓦」就以1,900美元成交。最誇張的還是一張在1999年日本《遊戲王》錦標賽中,作為獎品的「混沌戰士」遊戲卡,據報它以近200萬美元易手,該卡印在不銹鋼上,而不是傳統的卡上,所以非常罕見。

●《迪士尼》錄影帶

單盒裝的《迪士尼》Black Diamond錄影帶未必很值錢,但集齊一套的話,可能是一筆可觀收入。據報一套「美女和野獸」VHS錄影帶以9,000美元成交。專家表示,大多數《迪士尼》VHS錄像帶的價值都在5至25美元左右。

●任天堂Game Boy遊戲機

Game Boy遊戲機是一代人的集體回憶,現在原版的Game Boy值384美元,你收埋咗幾多部?

●他媽哥池(Tamagotchi)電子寵物

咪開心住!大多數他媽哥池電子寵物都唔值錢,不過如果你擁有呢幾款就可以興奮住先。屬罕見的「Tamagotchi Ocean」、「Yasashii Blue」,或者首代的白色或紅色版都值數千美元。

●可口可樂產品及服飾

任何年代的可口可樂產品都有保值作用,特別是1990年代的產品,90年代的可口可樂服裝和商品的目前至少值是35至60美元。

