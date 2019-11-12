美股收市：道指升10點　再創新高

貿易形勢仍存在不確定性，加上香港社會局勢惹國際市場關注，美國股市周一個別發展。道指收報27,691點，升10點或0.04%，再創收市新高；標指收報3,087點，跌6點或0.2%；納指收報8,464點，跌11點或0.13%。

中美貿易形勢尚不明朗，投資者對經濟前景仍然堪憂。美國總統特朗普在上周六表示，中美貿易談判進展順利，但稱他只希望達成對美國有利的協議。

周一是美國的退伍軍人紀念日，美國債市休市。接下來市場將迎來一系列重磅事件，包括周三的美國通脹數據、周五的零售銷售數據、聯儲局主席鮑威爾的國會證詞，及美國總統特朗普將發表重要演講。

分析師認為，聯儲局12月減息的可能性似乎越來越小，但也不能完全排除再次減息的可能性。

對於後市，Evercore策略員愈益看好美股年底前表現，因為有更多迹象顯示美國疲弱經濟情況告一段落，以及美股年底例旺。該行並列出一些最近資金流出但基本因素吸引的股份，包括快餐連鎖店Chipotle Mexican Grill、沃爾瑪、聯合包裹，以及汽車經銷商AutoNation。

個股方面，飛機生產商波音公司表示，737 Max將於12月恢復交付，刺激股價全日急升4.56%。

財經雜誌《巴隆氏》認為，連鎖藥房Walgreens Boots Alliance屬於股神巴菲特心儀的股份之一，若把該公司收購，將有助其投資旗艦巴郡解決現金過多的問題。Walgreens股價近期因私有化傳聞而急升，周一收漲逾5%，為道指表現最好的成分股。

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