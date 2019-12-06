新股專輯：大喜屋再遞上市申請　受累社會動盪盈利大減

經營多家日式放題餐廳的大喜屋集團，向聯交所再度提交主板上市申請，獨家保薦人為同人融資。

該公司截至2019年7月底止4個月，盈利按年大幅倒退66.17%至1,268.2萬元；收入2.63億元，按年跌8.80%。公司解釋，盈利減少主要由於自今年6月以來因香港社會動盪而導致整體收入減少；開業新餐廳導致員工成本及其他經營開支增加以及籌備上市等因素所致。若撇除一次性開支，經調整盈利為1,824.4萬元，按年下跌52.03%。不過，公司仍在6月新增1間放題門店，位於沙田。

初步招股文件顯示，大喜屋集團旗下品牌包括「大喜屋」、「極尚大瀛喜」、「大滿喜」、「吉壽日本料理」及「岩鹽」等，目前有日式放題料理店共13間，另有1間日式餐廳。截至2019年7月底止4個月，整體人均消費240元，按年增加2元；整體平均翻桌率為2.3倍，2018年同期為2.6倍。

招股文件顯示，社會動盪導致公司接客人次減少及消費總額下降，其中10月接客人次按年大減24%，而根據未經審核資料，公司於6月至10月期間，每月收入按年減少3%至29%。公司稱，已採取措施應對，如已獲8間餐廳的業主同意每月削減10%至20%租金，為期2至4個月，並將繼續與其他餐廳的業主磋商減租事宜。

預期集資所得將用於在港開設5間餐廳、建立新中央廚房及冷藏設施，以及翻新現有分店等。

－－－－－－