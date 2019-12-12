【獨家消息】港交所研合併三大結算所

港交所發言人回應查詢時表示，該所在年初發表的《戰略規劃2019-2021》中，表示會整合在香港的結算所，提升旗下現貨及衍生產品交易的結算、交收及存管基建，大幅提高市場的資本及營運效率。證監會發言人不作評論。

除了場外結算公司，現時港交所有三家結算所，分別是為證券交易提供結算服務的「香港結算」、為衍生產品合約結算的「期貨結算公司」及「聯交所期權結算所」。三家結算所是獨立的實體，有不同的風險管理及營運架構。

消息透露，港交所初步考慮的方案之一，是將三家結算所整合，具體做法是將「期貨結算公司」及「聯交所期權結算所」併入「香港結算」，最終只有「香港結算」一家結算所。港交所冀藉整合結算所，增加香港市場的流通量、節省業界及港交所成本。對券商而言，抵押品資金要求可望降低，紓緩券商的資金壓力，同時可望減低券商因失責而在保證基金的供款。

消息續透露，港交所認為有關建議對券商影響有限，尤其是「香港結算」的參與者。今年第三季，「香港結算」的直接結算參與者共有638名。同時，建議不會影響現時的滬、深港通。該所已就建議與證監會討論，並向市場「摸底」評估反應，若市場反應正面及得到證監會批准，或於明年諮詢市場，初步暫定最快2022年實施。

有證券行負責人指，現時有三家結算所，券商需要因不同業務有三組按金，若合併為一家，所有倉位在同一家結算公司，按金可合併計算。「舉例而言，期貨要追收孖展，但券商的股票帳戶保證金超額，可進行對銷，按金可望減低，對券商資金安排會更好，可以做更多生意。」券商只是憂慮可能要提升系統，增加經營成本。

不過，據悉證監會對建議有一定考慮，例如是發生事故後的恢復能力。該會最關注是市場能順暢有序運作，現時若其中一家結算所出事，有券商失責，但因為是分開三家結算所，有措施阻隔，不會影響餘下兩家結算所。

相反，若將三家結算所整合，若其中有一家大券商失責，有機會蔓延，甚至影響其他券商。證監會要詳細研究有關建議的大原則，並與港交所商討，確保有充足措施防止風險蔓延。

證監會前主席梁定邦表示，需要了解港交所如何整合，以及如何利用一套資本來管理不同資產類別之間的「交叉傳染」風險。跨市場按金制度可提高投資資金使用的效率，但亦增加結算所的風險，因超額保證金沒有在市場快速變化的情況下作為「緩衝」，因此跨市場按金僅在受嚴格審查的情況下，以及參與者的差值較低時才使用。

他續表示，現時集合現貨、期貨及期權的單一結算所不是國際規範，這些資產類別具有不同的風險特徵，全部混合在一起時，管理結算所的風險不容易。

投資者學會主席譚紹興表示，跨市場按金制度對大行有幫助，但中小型券商較少從事期貨、期權業務，故用途不大。

譚氏又認為，有關建議對交易所利益更大，因可節省成本，但相信會增加風險，加重證監會工作負擔。現時美國市場是分開股票及衍生工具的結算，認為將「期貨結算公司」及「聯交所期權結算所」合併更合理，因都是衍生產品，玩法及計算按金方程式大同小異。

－－－－－－