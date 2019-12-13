會計行：料明年新股集資額按年最多跌29%
2019年12月13日 13:50
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一家會計行表示對明年新股市場前景感到樂觀，預期新股數目將會與今年差不多，但料明年的總集資額將下跌至2,200到2,500億港元，按年最多跌29%。該行解釋，今年以阿里巴巴(09988)及百威亞太(01876)為首的集資額已佔總額3,118億港元約46%，相信這些大型巨無霸不會「年年都有」。
由於阿里和百威在港上市，香港於今年連續第二年奪得全球新股集資冠軍。該行認為，即使明年集資額或下跌，香港仍有望躋身頭三位。
提及今年有多宗新股因市況而延遲上市，該行認為，有關情況並非香港獨有，而且較早前延遲上市的ESR(01821)及百威等最後也成功上市。該行並稱，今年全球市場環境較波動，政治及經濟因素均影響上市時間，料因此而延遲上市的情況將會成為常態。
至於阿里早前在港完成第二上市，該行指出，對香港股市是正面消息，或帶來「阿里效應」，吸引更多於美國上市的中資新經濟公司以及海外公司於明年回流，但應該不會出現「幾百家」中概股回港第二上市的誇張情況。
該行續指，目前在美上市的中概股約200家。如要來港第二上市，上述公司只有約80家符合市值及收入要求，同時具較好的盈利增長模式，且香港投資者對其商業模式較熟悉的企業僅約10家。
展望明年，該行認為整體資金流向仍會停泊於亞洲，投資者將變得較為審慎及理性，較著重公司盈利模式及全球化發展。
至於香港股票市場實現全面電子化，該行期望明年底前會有時間表，有關措施能降低風險，相信投資者樂見其成。其他改革包括新股發售機制、私募基金使用有限責任合夥架構的建議，以及全面進行H股全流通改革均會對香港資本市場有利。
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