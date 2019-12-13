會計行：料明年新股集資額按年最多跌29%

由於阿里和百威在港上市，香港於今年連續第二年奪得全球新股集資冠軍。該行認為，即使明年集資額或下跌，香港仍有望躋身頭三位。

至於阿里早前在港完成第二上市，該行指出，對香港股市是正面消息，或帶來「阿里效應」，吸引更多於美國上市的中資新經濟公司以及海外公司於明年回流，但應該不會出現「幾百家」中概股回港第二上市的誇張情況。

該行續指，目前在美上市的中概股約200家。如要來港第二上市，上述公司只有約80家符合市值及收入要求，同時具較好的盈利增長模式，且香港投資者對其商業模式較熟悉的企業僅約10家。

展望明年，該行認為整體資金流向仍會停泊於亞洲，投資者將變得較為審慎及理性，較著重公司盈利模式及全球化發展。

至於香港股票市場實現全面電子化，該行期望明年底前會有時間表，有關措施能降低風險，相信投資者樂見其成。其他改革包括新股發售機制、私募基金使用有限責任合夥架構的建議，以及全面進行H股全流通改革均會對香港資本市場有利。

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