【進軍海外】領展收購澳洲悉尼物業　涉逾36億元

物業名為「100 Market Street」，包括一幢位於100 Market Street的10層高商業辦公大樓，而該辦公大樓位於澳洲悉尼中央商務區的市中心區綜合用途發展項目內，地理位置優越。發展項目的其他部分包括名為「Westfield Sydney Shopping Centre」的零售樓層及位於77 Castlereagh Street及85 Castlereagh Street的兩幢辦公大樓，以及一座名為「Sydney Tower」的觀光塔。

集團表示，收購事項符合領展目前的投資策略，即投資於可增加收益及創造收入並具備長遠增長潛力的房地產。於成交後，上述物業將被持有作長線投資，並將擴大領展的業務範圍至覆蓋澳洲市場，並推動物業組合增長。通過收購優質資產改善物業組合使其更多元化，管理人旨在長期實現基金單位持有人的可持續回報。

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