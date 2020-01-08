保監局推動新措施提升業界水平　維護保單持有人利益

保險業監管局的2018至2019年年報出爐，該局行政總監張雲正表示，為配合償付能力的最新標準，保監局正全力推動實施風險為本的資本制度，冀透過量化影響研究，構建一套新的框架，既可促進審慎監管，又能保持香港的環球競爭力。

值得留意的是，保監局於去年9月23日起，成為規管所有保險中介人的唯一機構，統一規管制度，同日開始直接規管約12萬名保險中介人。

張雲正表示，隨着保險產品結構及分銷渠道漸趨複雜和多元化，消費者更殷切期望獲得公正持平及優質的意見。因此，在新規管制度下，有必要提升對保險中介人的學歷、持續專業發展，以及道德水平方面的要求。

他又提到，穩健的規管制度可以加強公眾信心，有助保險業市場蓬勃發展，期望透過靈活有效的規管模式，注重公平及透明度，以提高保險中介人的專業水平及操守，並進一步保障保單持有人。

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