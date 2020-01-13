去年估中升浪！專家籲別「離場」或「減持」美股
2020年01月13日 21:01
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
美國股市屢創新高，是時候「畏高」還是「高處未算高」？外國傳媒報道，投資銀行之一、PNC金融服務集團首席投資策略師Amanda Agati認為，在目前市況下，客戶和投資者最糟糕的決策就是「離場」或「減持」，因市場還有上升空間。
她對2020年股市表現持樂觀態度，認為上半市基本因素有望改善、企業收益及全球經濟增長將有助股市升得更高，惟不會短期內實現全部升幅，料會醞釀一段時間，整年計回報應相當可觀。如果投資者過早「打防守」，可能會非常痛苦。
她認為2020年將分為「上下半場」，上半年主導了大部分升勢，下半年則因11月美國總統大選不確定影響而趨向波動，使股市出現下跌壓力，料整年回報10%左右。
事實上，她在去年整年也持樂觀看法，呼籲投資者不會害怕劇烈波動，要堅信牛市持續，結果2019年美股愈升愈有。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。