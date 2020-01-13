去年估中升浪！專家籲別「離場」或「減持」美股

美國股市屢創新高，是時候「畏高」還是「高處未算高」？外國傳媒報道，投資銀行之一、PNC金融服務集團首席投資策略師Amanda Agati認為，在目前市況下，客戶和投資者最糟糕的決策就是「離場」或「減持」，因市場還有上升空間。

她對2020年股市表現持樂觀態度，認為上半市基本因素有望改善、企業收益及全球經濟增長將有助股市升得更高，惟不會短期內實現全部升幅，料會醞釀一段時間，整年計回報應相當可觀。如果投資者過早「打防守」，可能會非常痛苦。

她認為2020年將分為「上下半場」，上半年主導了大部分升勢，下半年則因11月美國總統大選不確定影響而趨向波動，使股市出現下跌壓力，料整年回報10%左右。

事實上，她在去年整年也持樂觀看法，呼籲投資者不會害怕劇烈波動，要堅信牛市持續，結果2019年美股愈升愈有。

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