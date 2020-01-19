迷你戶當災！柏匯開放式單位　4年多恐蝕使費離場

淡市下迷你單位跌得更傷，筲箕灣柏匯錄投資者套現個案。中原李嘉儀表示，該盤極高層J室，實用面積211方呎，開放式間隔，2018年底曾連租約叫價700萬港元放盤。受社會氣氛影響，租客去年10月遷出，降價至540萬元求售，近日再減20萬元，終以520萬元易手，呎價24,645元。原業主持貨4年多，單位僅升值約3%，料有機會蝕使費離場。

另外，紅磡環海．東岸亦以細單位供應為主，近日也錄得低價成交。中原葉文浩稱，屋苑1C座低層G室一房單位，實用面積307方呎，剛售535萬元，呎價17,427元，呎價料屬項目入伙以來最低。原業主2015年購入，帳面賺約95.1萬元。

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