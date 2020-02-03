福森藥業必要時調整雙黃連口服液產能　股價飆2.4倍

公司將密切監察新型冠狀病毒及雙黃連口服液市場需求的發展，並在必要時審視及調整我們雙黃連口服液的產能，以滿足市場需求。

該股於競價時段抽高65.51%，至9.5港元，開市後高見20元，飆2.48倍。

近期有媒體報道，集團主要產品之一雙黃連口服液具有可抑制新型冠狀病毒的功效。「雙黃連」為一種中藥配方，主要由三種草藥提取物組成，包括金銀花、黃芩及連翹，主要用於治療各種感染。根據國家食品藥品監督管理總局備案，截至目前，中國已有12家製藥公司獲得生產雙黃連口服液的相關許可。

根據相關新聞文章，中國科學院上海藥物研究所及中國科學院武漢病毒研究所聯合開展的初步研究聲稱雙黃連口服液具有用於抑制新型冠狀病毒的可能性。然而，中國科學院上海藥物研究所指出，雙黃連口服液抑制新型冠狀病毒的功效有待通過進一步臨床試驗確認。

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