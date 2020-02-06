共度時艱！金管局歡迎銀行推「暫緩還本金安排」

香港金融管理局表示，新型冠狀病毒爆發嚴重打擊香港經濟，銀行的個人及企業客戶都受到影響，尤以中小企為甚。部分銀行通知局方計劃推出臨時紓緩措施，協助客戶渡過目前困境。局方對此表示歡迎，並建議其他銀行考慮實施類似安排。

有關措施包括在符合審慎風險管理原則下，容許有困難的住宅及商業按揭貸款暫緩償還本金、減免信用卡借款費用，以及重組企業貸款還款期等。

金管局表示，銀行在推行相關措施時，應制定有效的內部溝通政策，採取一致準則對待客戶，並確保客戶在有需要時能聯絡相關職員以商討財政狀況。銀行業主動回應客戶訴求，將有助減低疫情造成的經濟影響。

至於中小企方面，金管局於去年10月成立中小企貸款協調機制，並推出一系列措施。金管局將繼續與參與機構緊密合作，為中小企提供進一步緩助，並重點協助受疫情影響較嚴重的行業。

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