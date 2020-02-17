【大行報告】大摩下調恒指目標至26820點

受新冠肺炎疫情影響，摩根士丹利下調港股今明兩年企業盈利預測，並把恒生指數今年目標由27,500點下調2.4%至26,820點，相當於預測市盈率10.6倍；國企指數目標由11,500點降5.5%至10,860點，相當於預測市盈率8.3倍。

該行指這基本預測是根據疫情或在二、三月時見頂的預估情況，而對內地今年首季經濟增長帶來0.5至1.5個百分點的衝擊，並反映美元相對人民幣的持續強勢、以及消費信心的延遲恢復。

該行亦指，內地經濟復甦的「綠芽」(Green Shoots)仍在，從中長線看維持不變，只是會延遲到來。中央將會透過財政和貨幣政策，包括下調存款準備金率等，來穩定和支撐經濟增長。香港方面，由於對內地遊客高度依賴，宏觀經濟有下行風險。

該行看好資源和工業類股份可受惠內地加強財政寬鬆措施，另網上遊戲、網購相關股份繼續偏好。

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