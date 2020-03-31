最悲觀預測：美國新申領失業救濟人數飆至650萬

美國上周公布新申領失業救濟人數大增至328萬人，創下史上最高紀錄，然而更慘烈的情況陸續有來。

外國媒體報道，將顯示截至3月28日一周的情況新申領失業救濟人數將在本周四公布，市場最悲觀的預測是由Bandque Pictet&Cie的Thomas Costerg預估的650萬人。相比非農就業數據，該數據更及時顯示了新冠肺炎和社交限制措施對就業市場的影響。

富國銀行經濟學家Sam Bullard發布報告稱，該數據「可能會反映新失業工人以及各州由於此前申領需求旺盛而尚未來得及在系統中記錄的之前申領情況。」他預計數字為315萬人。

另外，高盛預計數字為525萬人，花旗則預估400萬人。

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